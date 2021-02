Helle ligner en 'mannequin': Kendte kvinder raser

Annette Heick var da også ved at få kaffen i den gale hals, da hun slog op i avisen og læste indlægget.

- Jeg måtte da lige kigge på forsiden for at finde ud af, om den var fra dette årtusind. Og jeg er bestemt ikke hverken krænkelsesparat eller feministisk anlagt, men jeg synes godt nok, siger hun og tilføjer:

- Hun får anlagt den præmis, at hvis man tager neglelak på eller bruger tid på at vælge en taske, der matcher, så har man fravalgt at bruge tid på ens arbejde, og det er jo en falsk præmis. Så kunne man også sige, at folk interesserer sig for at strikke, kunne have brugt den tid på at arbejde i stedet.

- Men er der ikke noget rigtigt i, at hvis folk dukker op i noget tøj, som er helt ude af kontekst, så tager vi dem mindre seriøst?

- Vi vurderer hele tiden hinanden på, hvordan vi ser ud. Det er også derfor, at folk der er piercet alle mulige steder eller stærkt tatoveret, kan have svært ved at få jobs, for der er ingen tvivl om, at uniformering gælder, Men her handler det ikke om uniformering, her handler det om, hvad hun selv synes er rigtigt og forkert.

- Og hvis man for øvrigt bilder sig ind, at Mette Frederiksen går mindre op i signalværdien i det tøj, hun tager på, end Helle Thorning for eksempel gjorde, da hun var statsminister, så er man da mere blåøjet, end hvad godt er, siger Annette Heick.