Helle Thorning: Min kremering skal overvåges

Det kan være ubehageligt at tale om døden - især sin egen.

Helle Thorning-Schmidt har alligevel sagt ja til at åbne op om det svære emne i radioprogrammet 'Det sidste måltid' på Radio 4, hvor den tidligere statsminister søndag formiddag var gæst hos Lærke Kløvedal.

Her fortalte 54-årige Thorning-Schmidt, at hun har allieret sig med en 'yngre person', der nøje skal overvåge, når hendes jordiske resten en gang skal kremeres.

- Da min far blev kremeret, gjorde de det meget sjusket. Det var faktisk lige før, at der var en historie i nogle af medierne om det. De fik simpelthen ikke hans rester samlet ordentligt sammen, fortæller hun i radioprogrammet.

Sådan har du aldrig set hende: Helle Thorning i rap-musikvideo

Det var et dagblad, der ringede og gjorde Helle Thorning-Schmidt opmærksom på, at der var sjusk netop det sted, der forestod kremeringen af hendes far.

- Jeg kunne ikke lide at sige det til mine søskende. Jeg kunne ikke lide at sige det til hverken min mor eller min fars kone, og det er faktisk først nu her lang tid efter, at jeg har fortalt dem det, siger den tidligere statsminister, der den gang talte avisen fra at bringe historien om hendes far.

Det er en af hendes døtre venner, er skal overvåge kremeringen af den tidligere statsminister. Foto: Henning Hjorth

-Jeg syntes, at det var ubehageligt. Derfor har jeg allieret mig med en af mine børns venner, som skal overvære min kremering, fortæller hun.

Helle Thorning-Schmidt har også taget stilling til, på hvilken kirkegård hun gerne vil ligge - og hvor.

- Mine døtre havde været ovre og gå tur på Vestre Kirkegård. Så havde de været ovre ved Det Røde Hav - der hvor der ligger mange tidligere statsministre. Og så spurgte de selvfølgelig, 'skal du også ligge der?', eller også var det noget jeg sagde, for de kan ikke lide at tale om mig, som om jeg ikke er her mere. Så sagde jeg, at der skulle jeg også ligge, så der fik jeg i hvert fald udtrykt én holdning til, hvad der skal ske derefter, sagde hun i 'Det sidste måltid'.

Helle Thorning-Schmidt er i dag ude af danske politik. Læs hvad hun laver i dag i i artiklen Gucci-Helle skovler millioner ind(+)