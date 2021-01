Helle Thorning tog hjem og drak sig fuld

Det kom som et chok for alle, da Helle Thorning-Schmidt i 2015 meddelte både sine partifæller og den danske befolkning, at hun ikke bare var færdig som statsminister, men også som partiformand for Socialdemokratiet.

Ingen medier havde fået nys om hendes beslutning, da hun gik på talerstolen og takkede af.

Kun Helle Thorning-Schmidts aller tætteste inderkreds - hendes mand, Stephen Kinnock, og hendes nærmeste rådgivere kendte til beslutningen. Og det var også dem, hun efterfølgende tilbragte natten sammen med. Det fortalte hun søndag formiddag i Radio 4-programmet 'Det sidste måltid'.

- Vi lavede partilederrunde - det skal man igennem. Først der efter, hvor klokken er et eller to, så kan man tage hjem. Og der tog jeg hjem til Østerbro, hvor jeg boede på det tidspunkt, sammen med mine nærmeste rådgivere og Stephen, og så satte vi os i køkkenet og drak og fulde. Vi fandt alt, der var i kælderen. Whisky og alle mulige ting, sagde Helle Thorning-Schmidt og fortalte, at hun havde glemt, at hun skulle op klokken 7.

Det blev kun en enkelt times søvn, inden hun som fungerende statsminister måtte stå til rådighed, indtil Lars Løkke Rasmussen havde fået samlet en ny regering.

I radioprogrammet lægger hun ikke skjul på, at hun gerne havde taget fire år mere, som Danmarks politisk leder.

- Jeg ville gerne have vundet og have haft en ny periode som statsminister i Danmark. Også fordi jeg tror, at jeg var blevet bedre. Man er forhåbentlig bedre på den sidste dag end på den første. Jeg var i hvert fald bedre efter fire år, end da jeg trådte ind i statsministeriet første dag. Så jeg tror, at jeg var blevet rigtig god de næste fire år.

For nu 54-årige Helle Thorning-Schmidt var det dog vigtigt, at hun ikke klamrede sig fast i posterne som statsminister og partileder.

- Der er noget fedt i at turde at slippe sig selv fri, sagde hun i 'Det sidste måltid'.

