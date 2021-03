Helle Thorning vaccineret: - Ja, det var AstraZeneca

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har fået den første af to vacciner mod coronavirus.

Det oplyser hun i et opslag på Instagram.

'Første stik. Sikke en præstation for videnskaben (og samarbejdet mellem marked og stat). Og før du spørger. Ja, det var AstraZeneca', skriver hun i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det er en stor dag for hende.

- Jeg synes, det er fantastisk. Det er fantastisk, at videnskaben har kunnet finde en vaccine på så kort tid, og at der er presset så mange offentlige penge ind i de virksomheder, der producerer vaccinerne, og at vi har kunnet få så mange mennesker vaccineret på så kort tid. Det er en milepæl, at vi har vaccinen, siger hun.

Ikke nervøs

Helle Thorning-Schmidt har tidligere været smittet med corona, men hun er alligevel glad for at have fået vaccinen.

- Det betyder, at jeg selv og min mand er rigtig godt beskyttet, så det føles ret trygt faktisk. De siger jo, at så er man næsten oppe på 100 procents beskyttelse. Så det er en god dag, synes jeg.

- Hvordan har du det med, at det er AstraZeneca-vaccinen, du har fået?

- Jeg har det personligt rigtig godt med det. Jeg stoler meget på det europæiske lægemiddelagentur og det britiske lægemiddelagentur, som er meget striks, og når man ikke sætter sig grundigt ind i videnskaben, som jeg ikke har gjort, så må man stole på myndighedernes anbefalinger, synes jeg, siger hun.

Helle Thorning-Schmidt er taknemmelig over at have fået vaccinen. Foto: Martin Lehmann / Ritzau Scanpix

- Så du er ikke nervøs for bivirkninger?

- Overhovedet ikke, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun fortæller, at hun fik vaccinen mandag, og at hun ikke har mærket andre gener end en smule smerte i armen.

På pause

I Danmark valgte myndighederne 11. marts at sætte vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen midlertidigt på pause, mens man undersøger, om vaccinen er årsag til alvorlige bivirkninger, som blodpropper.

Det er endnu ikke bevist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de yderst sjældne bivirkninger, og flere lande har da også valgt at fortsætte brugen af vaccinen.

Det gælder for eksempel Storbritannien, hvor Helle Thorning-Schmidt er bosat.

- Herovre vaccinerer de jo løs, og jeg tror, de har givet over 30 millioner vacciner allerede. De er i gang med at vaccinere dem over 50, og de fleste af dem er AstraZeneca, siger hun.