Helle udskammet: - Det er slet ikke rigtigt

Birgitte Erhardtsen: - Det har konsekvenser at gå klædt som man vil

Ekstra Bladet har forholdt journalist Birgitte Erhardtsen kritikken omkring debatindlægget, der fokuserer på, at kvinder ikke kan nå til tops, hvis de går for meget op i at se kvindelige ud.

- Jeg ved da godt, at det kommer til at afføde nogle reaktioner, det havde jeg også regnet med. Det rør mig ikke personligt. Men jeg har et ærinde i at formidle, at der er nogle konsekvenser, når man går klædt som man vil.

For Birgitte handler indlægget om at slå fast, at der er nogle regler på arbejdspladsen, og at man derfor gør sig selv en tjeneste som kvinde, hvis man spiller efter dem.

- Det nytter ikke noget, hvis unge kvinder insisterer på at gå i lårkort eller med lyserød neglelak. De gør det svært for sig selv, og det betyder, at vi kommer til at gå glip af mange kompetente kvinder på arbejdspladsen.

Indlægget tager udgangspunkt i de opsatte forskelle mellem Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidt. Her mener skribenten, at det tydeligt, hvem der kunne fremhæve sin politik bedst.

- Helle er en flot, flot kvinde, som gerne ville gå pænt, smart og moderne klædt. Det var bare med til at fjerne opmærksomheden fra hendes politik. Mette derimod er nydeligt klædt med håret tilbage og uden noget opsigtsvækkende.

- Det lyder næsten som om, du mener, at Helle Thorning-Schmidt er for smuk til at være politiker?

- Nej, overhovedet ikke. Men hun kunne godt klæde sig mere afdæmpet, så det ikke var hendes udseende, der var i fokus.

Da snakken falder på, om det ikke bare var mændene, der skulle tage sig sammen, hvis de havde et problem med, at kvinderne går 'kvindeligt' klædt på arbejdspladsen, slår Birgitte fast, at det ikke er sådan, det hænger sammen.

- Kvinder går lige nu fra en tid med nogle jobs, der er mere hjemlige eller mindre til de store topposter, hvor de er mere lige med mændene. Så hvorfor ikke bare gøre det nemmere ved at klæde sig neutralt? Så bliver de ikke seksualiseret eller set på en negativ måde, lyder det.

Birgitte håber med indlægget at inspirere unge kvinder til at klæde sig til hendes udgave af succes.

- Jeg vil meget gerne fortælle dem, hvad de skal gøre for at nå toppen. Der er så mange kompetente kvinder. Det ville være ærgerligt, hvis vi ikke fik dem brugt. Og jeg vil sige, at folk må helt selv bestemme, hvordan de vil gå klædt. Det er bare ikke så klogt, hvis man gerne vil have en topstilling.

Birgitte Erhardtsen er gift med den tidligere skatteminister og socialdemokrat Carsten Koch.