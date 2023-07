Helmig-effekten: Vanvittig kø ude foran Tivoli

Thomas Helmig spiller fredag aften klokken 22 på plænen i Tivoli.

Og det ser ud til, at danskerne er i Helmig-humør.

Der meldes i hvert fald om enorme køer udenfor forlystelsesparken.

Køen strækker sig rundt om fortovshjørnerne. Der er blandt andet kø fra hovedindgangen og hele vejen rundt om hjørnet ved Rådhuspladsen.

B.T. har været i kontakt med pressechef i Tivoli, Torben Plank.

- Det er dejligt, at så mange vil ind og se Thomas Helmig. Rigtig mange har fulgt vores opfordring til at komme tidligt. Det er vi glade for, og det er helt efter planen. Og så er det meget bedre, at de kommer nu frem for klokken 21.45,« siger han til mediet.

Thomas Helmig spiller både fredag og lørdag aften - så hvis man ikke orker at stå i kø, kan man prøve lykken igen lørdag.

Læs også: Guldregn over 'popkongen': Helmig tjener millioner