Helmig og hustruen overrasker: Hjælper brudepar på vej

Når brudepar går på Aarhus Rådhus for at gifte sig, kan de fremover blive viet til ord forfattet af ingen ringere end popikonet Thomas Helmig og hans hustru, Renée Toft Simonsen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

- Det førte til mange, lange samtaler om, hvilke værdier vi hver især synes ligger til grund for et godt ægteskab, og det var faktisk både sjovt og lærerigt, siger Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig i en pressemeddelelse.

Det er op til brudeparrene, om de vælger ordene, som kendisparret har forfattet.

Heri lyder vielsesritualet blandt andet:

- Kærligheden er et valg. At elske et andet menneske og at blive elsket er en af de største gaver, livet byder på.

- På samme tid er det at elske et stort stykke arbejde, for i hjertet findes alle årstider.

Sådan så det ud, da Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig selv giftede sig i 2000. Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

Lånt ide

Ideen er lånt fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som i sin tid fik digteren Benny Andersen til at skrive et vielsesritual der.

Aarhus Kommune adspurgte borgerne der, hvem de mente, kunne skrive et vielsesritual til østjyske brudepar.

- Både Renée og Thomas personificerer Aarhus og har gennem årene skrevet og fortalt åbent om deres egen kærlighed. Derfor er jeg enormt taknemmelig over, at de har påtaget sig opgaven, siger rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad til TV 2 Østjylland.

Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen blev gift i 2000.

Ægteskabet var i krise i 2013, men den 57-årige popsanger og den 56-årige psykolog og tidligere topmodel afblæste skilsmissen.

Begge har været gift før, inden de fandt sammen i 1997.