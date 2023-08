Helt diskret far igen: - Det er en stor glæde

Søren Pind fik for ti måneder siden en efternøler, og det er han gået ganske stille med

53-årige Søren Pind er blevet far igen.

Det er ti måneder siden, at Pinds tredje barn kom til verden, men det er noget, den tidligere minister er gået særdeles stille med.

- Det er er ikke noget, jeg sådan går og snakker om. Jeg har aldrig brugt mine børn i det offentlige liv. Men det er rigtigt nok, siger han til Ekstra Bladet.

Det var Ditte Okman, der for en uge siden i sin podcast afslørede, at Søren Pind har fået endnu en søn. Den lille ny har fået navnet Anker og er lidt af en efternøler.

Det det er 16 år siden, Søren Pind senest blev far, og 19 år siden det skete første gang.

Ro og glæde

Pausen fra små børn i huset får ham kun til at nyde farrollen til en baby endnu mere, fortæller han.

- Det er en stor glæde. Det er det bare, siger Søren Pind, der nyder at have sin rutine at trække på.

- Der er mere ro denne gang. Jeg har ikke den der angst for, at barnet skal gå i stykker og alt det der. Det er mere roligt.

- Hvad med de søvnløse nætter. Trække de tænder ud?

- Man ved jo, at de går over. Det tror man ikke første gang, siger Søren Pind, der ikke nødvendigvis har taget hul på et helt nyt kul børn, fordi der er kommet en efternøler.

- Ej, det er fint med det her, siger han med et smil om Anker.

Overvældet

Søren Pind er lige som da hans to ældste sønner, Theodor og Johan-Emil, kom til verden også denne gang blevet overvældet over den kærlighed, man kan føle et barn.

- Jeg synes, at det er forunderligt. Jeg kan huske, at da jeg fik mit første barn og den anden var på vej, da tænkte jeg, at jeg aldrig ville elske ham lige så meget som nummer et. Men det gør jeg jo. Det er fuldstændigt overvældende, siger han og fortsætter.

- Det er mærkeligt, at den der fuldstændigt ubetingede kærlighed bare kommer. Det er virkelig mærkeligt. Det er lige overvældende hver gang, synes jeg.