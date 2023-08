Helt frisk og rask: - Livet er ved at give mening igen

- Jeg elsker jo at få lov til at fremme musikken - dansk musik især - samt unge kunstnere, der kommer og fyrer den af. Så jeg er så glad for at få muligheden for at komme tilbage.

Sådan siger komiker, skuespiller og tv-vært Melvin Kakooza, 31, til Ekstra Bladet, da vi fanger ham på Aiasound på Amager.

Kakooza er nemlig retur på festivalen for første gang i to år.

Her giver han den som konferencier på den største scene, og det gør han i tip-top stand.

Sådan ser det ud, når Melvin Kakooza indtager scenen på Aiasound og præsenterer kunstnerne. Foto: Per Lange

Tjek en gang om året

Tv-personligheden er nemlig nu kommet sig helt over den hjernetumor, der i begyndelsen af 2021 pludselig blev opdaget, men gudskelov opereret væk i tide.

Det kostede et længere hospitalsophold, sygemelding og et afbud til tjansen som afløser for Sofie Linde i 'X Factor'.

- Jeg har det SÅ godt. Jeg er tilbage til at kunne træne (fitness, red.) på fuldt blus, og det er bare så dejligt. Jeg kan træne og løbe igen, og livet er ved at give mening igen.

- Så ikke nogen mén?

- Nej, ingen mén, men jeg er stadig til tjek en gang om året.

- Går du og er bange for tilbagefald - altså, kan man komme over det mentalt?

- Jeg tror altid, man er ramt psykisk efter sådan en omgang, men jeg bliver tjekket - og alt er godt.

Melvin fortæller, at den næste tid byder på en mere stille og rolig periode, hvor der er ro på og skal skrives på nogle nye idéer.

Habil trommeslager

Han nyder dog at være retur på Aiasound, hvor han føler, han passer rigtig godt ind:

- Jeg tror, det handler om at lave det, man kan og elsker. Musikken har jo fyldt rigtig meget i mit liv, inden jeg lavede det her.

- Ja, jeg hører, du er en god trommeslager?

- Ja, tak-tak. Det er jeg glad for, at du hører. Jeg har spillet trommer i mange år og har fået lov til at gøre det meget denne sommer. Det er jeg jo bare superglad for.

Melvin Kakooza er en ret 'underspillet' konferencier. Ingen gak og løjer, men helt almindelige præsentationer af kunstnerne uden at rette fokus mod sig selv.

- For mig handler det her om musikken. Jeg er jo ikke hyret til at komme og spille klovn. Jeg skal bare sørge for, at kunsterne får en god entré. Det er mit vigtigste arbejde.

Ud blandt folket

Melvin Kakooza bevæger sig nogle gange udenfor hegnet, der skiller VIP/backstage fra pøblen, og når det sker, kan han dårligt gå to meter uden at blive stoppet af fans, der vil snakke med ham eller tage selfies.

- Folk er rigtigt flinke. Heldigvis er jeg ikke blevet overfaldet. Men jeg vil jo gerne høre musikken og stå ude foran og høre den. Så jeg er herude, når jeg kan.

- Du har ret i at det kan være svært nogle gange, men det er jo kærlighed, så det er bare dejligt!