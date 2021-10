Helt nyt kapitel: Dansk supermodel sælger luksusvilla

Et nyt kapitel er startet for den danske supermodel Josephine Skriver.

Sammen med sin forlovede, musikeren Alex DeLeon, er hun flyttet til Los Angeles, og nu har parret for alvor sagt farvel til Nashville, der ellers har været deres hjem i flere år.

Parret har nemlig fået solgt deres hus, der var sat til salg for 16,5 millioner kroner.

Det bekræfter Josephine Skriver, da Ekstra Bladet lørdag aften møder hende på den røde løber til PlanBørnefondens Pigepris i Kødbyen i København, hvor hun var vært for showet.

- Vi har faktisk lige afleveret nøglerne i sidste uge, for efter corona og sådan noget er mit liv bare rykket til LA. Men det er mærkeligt. Det var vores første hus, og det har så mange minder. Vi har både holdt jul og corona-lockdown der, men det havde sin tid og en fantastisk historie. Nu er vi videre og klar til det næste kapitel, fortæller hun.

Josephine Skriver fortæller, at hun stadig lige skal finde sig helt til rette i Los Angeles.

- Men størstedelen af mine venner og jobs er derude, så det giver mening for mig at være der, siger hun og fortæller, at der ikke er udsigt til, at parret rykker til Danmark lige foreløbig.

Det vides ikke, om parret formåede at få huset solgt til udbudsprisen.

Sidste år blev Josephine Skriver udnævnt til 'Sports Illustrated Rookie Of The Year 2020'. Foto: Henning Hjorth

Bryllupsdatoen er sat ... igen-igen

I 2018 var Alex DeLeon på knæ for den danske model. Siden er brylluppet flere gange blevet udskudt. Senest på grund af corona, men nu har de fundet datoen.

- Vi havde både plan a og plan b, og hvis det skulle regne og sådan ... men vi havde dog ikke lige tænkt, at der skulle komme en pandemi. Men det bliver engang i 2022, fortæller Josephine Skriver, der dog vil holde den præcise dato hemmelig.

Josephine Skriver blev opdaget som 15-årig, da hun var en tur i New York med fodboldholdet fra Oure Idrætsefterskole, hvor hun dengang var elev.

Sidste år blev Josephine Skriver udnævnt til 'Sports Illustrated Rookie Of The Year 2020' og skal dermed være model for den prestigefyldte publikation.

En af Skrivers danske kollegaer Helena Christensen viste for nylig nye sider af sig selv i en vovet billedserie, hvor hun selv var både foran og bagved kameraet.