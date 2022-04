Helt slut: Nu er han flyttet

For et par dage siden bekræftede tv-parret Oliver Erngart og Anna Seneca, der mødte hinanden i 'Paradise Hotel', at de var gået fra hinanden.

Nu har de taget næste skridt og er flyttet fra hinanden.

Det fortæller Oliver Erngart på Instagram, hvor han annoncerer, at han nu har et nyt hjem og er klar til at starte et nyt kapitel der.

Parret har en lille søn, Mio, sammen, og derfor forklarede Anna Seneca også i forbindelse med bruddet, at de bevidst var gået stille med dørene om deres brud, som havde været undervejs i noget tid, efter Oliver Erngart havde indrømmet, at han havde været Anna Seneca utro.

- Det har været længe undervejs, det er ikke noget, jeg først har besluttet nu. Det har været besluttet, siden det hele startede, sagde hun til Ekstra Bladet med henvisning til de historier om utroskab, der har floreret omkring parret.

- Havde Mio ikke været der, havde det været meget nemmere for mig. Så havde jeg smidt ham på gaden. Men vi har Mio, og jeg skal ikke kun tænke på mig selv, så jeg har haft meget fokus på, hvordan jeg viser Mio respekt i denne her situation, lød det videre fra Anna Seneca.

På Instagram forklarede hun videre, at de to ikke skiltes som uvenner, og at de fortsat vil samarbejde om deres lille søn.

'Derudover skilles vi ikke med had. Men derimod med det dyrebareste venskab - nemlig forældreskabet. Og det sætter jeg umenneskelig meget pris på. For selvom jeg føler mig såret og blottet, så vil jeg altid have et særligt bånd til Oliver. Han vil altid være faren til mit første barn. Og vi vil altid være tilknyttet til hinanden, resten af vores liv,' lød det fra Seneca.

Parret er nu fortid. Foto: Linda Johansen

Oliver Erngart havde i den forbindelse ikke lyst til at udlægge sin version af sagen over for Ekstra Bladet, men bekræftede blot, at han og Anna Seneca rigtigt nok var gået fra hinanden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Oliver Erngart og Anna Seneca i forbindelse med, at Erngart er flyttet ud. Anna Seneca oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer, men at hun er sikker på, at alt nok skal blive godt.

Oliver Erngart er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.