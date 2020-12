Helt speciel jul: Ingen skal føle sig alene

Lene Beier og familien var ikke i tvivl om, da TV2 spurgte, om de ville sende live juleaften. Nu glæder familien sig til at gøre noget for de mennesker, der skal sidde alene på aftenen

Juleaften bliver af mange set som en privat aften i selskab med den tætteste familie.

For tv-værten Lene Beier bliver det også en aften med familien, men alligevel bliver det en smule anderledes.

Da TV2 sidste onsdag spurgte om, hun og familien havde lyst til at lave et live-program juleaften, var der ingen tvivl.

- Vi var med på idéen med det samme. Hele familien. Vi vil gerne være med til at lave noget for alle de mennesker, der skal sidde alene, fortæller Lene Beier til Ekstra Bladet.

Formålet med programmet er nemlig, at ingen skal føle sig alene juleaften. Flere kan nemlig risikere at ende alene til jul på grund af coronavirussen.

Virtuelle gæster

Aftenen kommer til at foregå som en normal juleaften, som de ellers ville have holdt den, med hendes mand Anders, deres to sønner, Otto og Arthur, Lenes mor og søster samt familiens hund, Bruce Wayne, og kat, Tandløs.

I løbet af aftenen får Lene Bier 'besøg' af en masse af hendes kollegaer fra TV2. Det er ikke 100 procent på plads endnu, men der er helt sikkert besøg fra Natasja Crone, Rasmus Tantholdt, Claus Holm, Peter Tanev, Janni Pedersen og Christian Degn.

- Vi har jo alle sammen en anderledes jul i år, så jeg kommer til at høre, hvad der sker ude hos dem, og hvor langt de er kommet. Så jeg kommer til at have virtuelle gæster i gennem, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lene Beier og manden Anders Beier får ikke kun besøg af den nærmeste familie. Flere af Lene Beiers kollegaer kommer på virtuelt besøg. Foto: Mogens Flindt

Deler stor nyhed: - Jeg græd af glæde

- Det er selvfølgelig lidt anderledes, fordi der er et kamera her os, men det er ikke, fordi vi har gjort noget ekstra. Det vigtige er, at det er live, så de mennesker, der sidder alene, ligger i sengen med corona, eller hvad det kan være, kan åbne for TV2, og så er der nogen, der sender live.

Håber ingen ser det

Selvom familien glæder sig til aftenen, så håber hun alligevel ikke, at der er særlig mange, der ser med.

- Jeg håber på, at der ikke er et behov for, at nogen skal se tv juleaften, men at man er sammen med de mennesker, man holder af. Men vi ved allesammen, at det nok ikke er sådan det er i år.

Lene Beiers familie er ikke vant til at holde en bestemt form jul. Juleaften har både foregået på en strand i Thailand og i en skihytte. For dem handler det mere om at være sammen med nogen, de holder af og ikke så meget om, hvad de laver, og hvad de spiser.

Programmet bliver sendt live juleaften på TV2 fra klokken 20.05 til 21.30.

