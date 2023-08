Helt uventet: Indlagt og opereret

Katherine Diez har været igennem en hård periode.

I et opslag på Instagram kan den danske influencer oplyse sine knap 55.000 følgere, at hun har været indlagt på Rigshospitalet, hvor hun er blevet opereret.

Hvad hun har fejlet, meddeler hun ikke, men hun efterlader ingen tvivl om, at det har taget hårdt på hende.

'Jeg har grædt en del i løbet af de seneste to uger. Også over at have følgere, som skriver, at de håber, jeg er OK, når jeg har været helt stille herinde så længe', skriver hun i opslaget og tilføjer:

'Jeg er ikke i tvivl om, at jeg har brug for at fortælle jer, at jeg ikke har været OK, men jeg er OK, for jeg lever jo, jeg er ikke syg, fejler ikke spor.'

Katherine Diez er kæreste med tv-kok og manuskriptforfatter Adam Price. Foto: Kenneth Meyer

Helt uventet

Diez fortæller, at hun 'har været igennem noget', som hun ikke har oplevet før, og at det kom 'uventet'.

Annonce:

'Jeg ved, at det, jeg nu har oplevet, er noget, mange kvinder oplever, og jeg er så overvældet over, hvad vores kroppe kan gøre for os, men også hvad de kan byde os, og hvor meget smerte og angst vi med et underliv kan have til fælles', skriver hun videre i opslaget og understreger, at hun ikke vil gå yderligere i detaljer.

34-årige Katherine Diez fortæller afslutningsvis, at hun er blevet udskrevet fra hospitalet igen.

'Er ikke indlagt på Riget mere, det var kun en enkelt operation, jeg er i sommerhuset med verdens bedste og mest omsorgsfulde mand, som har fået mig til at le i dag, og lige om lidt er jeg også herinde igen', skriver influenceren, der danner par med tv-kok og manuskriptforfatter Adam Price.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Katherine Diez.