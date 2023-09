Helt vanvittig vurdering: Stiger med 35 millioner

Mange danskere har med spænding og måske lidt frygt ventet på den nye grund- og ejendomsvurdering.

Tirsdag blev det endelig muligt at se vurderingerne hos Vurderingsstyrelsen, og der kan være millioner i forskel fra tidligere vurderinger.

Det er der hos Jesper Buch. Mildt sagt.

Vurderingen af hans mondæne hjem på Frederiksberg er røget på himmelflugt. Den er steget med næsten 35 millioner kroner.

Et opslag hos Vurderingsstyrelsen viser, at den nye ejendomsvurdering ligger på svimlende 47.127.000 kroner.

Vurderingen af grunden er også steget markant og ligger nu på 17.349.000 kroner.

Ifølge dingeo.dk lød ejendomsvurderingen af Jesper Buchs villa på Frederiksberg tidligere på 12.300.000 kroner, mens grunden på 1428 kvadratmeter blev vurderet til 6.169.300 kroner.

Ikke overblik

Det betyder, at Buch ifølge dingeo.dk årligt har betalt ejendomsværdiskat på 139.225 kroner og en grundskyld på 115.134 kroner.

Jesper Buch har ikke selv overblik over, hvad den nye vurdering betyder for ham.

Derfor vil han nu tage kontakt til sine rådgivere.

- Jeg har ikke helt styr på den vurdering, men det har min revisor, siger Jesper Buch til Ekstra Bladet og fortsætter.

- En klog mand sagde engang til mig, at man aldrig nogensinde må spekulere i sit private hjem. Det råd har jeg holdt mig til. Når det er sagt, så synes jeg, at den ejendomsskat er en skjult formueskat bare pakket ind som noget andet.

Jesper Buch understreger, at der ikke er nogen, der tvinger ham til at bo i et stort hus i en af Danmarks dyreste kommuner.

- Jeg kunne jo bare flytte til et lille hus i Vamdrup, siger han.

