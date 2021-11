Hemmeligheden bag det 'der brev!'

'Paradise'-deltagerne er kendt for et energiniveau, der overstiger de fleste andre dødelige, men en deltager fortæller, at de ikoniske 'brev-nyheder' ikke altid bliver mødt med den ønskede begejstring

Det kræver engagement at være med i 'Paradise Hotel'. Og dette engagement er bedst illustreret i de scener, hvor deltagerne får post.

'Der er brev!', er der blevet råbt i samtlige af de 18 sæsoner, hvor showet er kørt.

Men i et interview med Ekstra Bladet, som kan ses i videoen ovenfor, afslører deltageren Jonas Jonsson, at det ikke altid er lige ophidsende at få et brev.

Så er det heldigt, at man i TV-verdenen kan bede om at tage optagelsen om.

- Det er ikke super fedt, der er brev hver gang. Come on, så fedt er det heller ikke at få post, siger Jonas Jonsson.

- Det kan virke kedeligt for kameraet, og så får vi at vide, at vi laver en ny optagelse, siger han.

Man kan godt kede sig

I 'Paradise Hotel' er det vigtigt at være 'på', og det er derfor, producerne bag programmet af og til beder deltagerne om at give den lidt ekstra energi.

- Det skal man jo, for det er jo tv. Men jeg tror, der er mange, som ville blive overraskede, hvis de faktisk vidste, at det foregår sådan. For jeg tror oprigtigt, at nogle tror, at det er super fedt, når vi får brev.

- Men det er fedt, fordi så sker der noget, for man kan godt kede sig lidt en gang i mellem, siger Jonas Jonsson.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordic Entertainment Group for at høre, hvorfor de energiske brev-optagelser er så vigtige, men de er endnu ikke vendt tilbage.

