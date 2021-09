Hemmelighedsfuld Elming: Det er min Bond-pige

Claus Elming mødte op til Bond-premiere med en yngre kvinde - der dog ikke var meget for at tale med pressen

Onsdag aften var der langt om længe gallapremiere på den 25. James Bond-film, og kendte danskere strømmede derfor til biografen Imperial i København.

En af dem var den tidligere 'Vild med dans'-vært Claus Elming, der ikke kom alene. Under armen havde han en yngre kvinde, der ikke var alt for meget for at tale med pressen.

52-årige Elming ville dog gerne tale, men han afviste, at der var tale om en ny kæreste.

- Nej, nej, nej. Slet ikke. Det er min Bond-pige, lød det med et grin fra Elming, der ikke ville sige mere om kvinden, der sneg sig uden om pressen.

I bedste Bond-stil mødte Claus Elming selvfølgelig bevæbnet op. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet fangede hende dog efterfølgende og fik lidt flere informationer om hende.

- Jeg hedder Sabine, lød svaret fra kvinden, inden den 'bevæbnede' Elming brød ind:

- Og så får du ikke mere, lød det med højt humør fra værten, inden Ekstra Bladet fik flere detaljer om den nye potentielle flirt.

Herefter smuttede de ind i den mørke biografsal for at se filmen, hvor Claus Elming krydsede fingre for, at han denne gang kunne undgå at falde i søvn. Det kan du høre mere om i videoen over artiklen.

