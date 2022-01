Hemmeligt gift

Lukas Forchhammer har båret rundt på en hemmelighed det seneste halve års tid.

For den populære sanger fra Lukas Graham er blevet gift med kæresten Marie-Louise 'Rillo' Schwartz.

Det afslører hun på Instagram, hvor hun har lagt en video op fra brylluppet, som hun kalder spontant.

'På en tilfældig dag sidste sommer besluttede vi os for at blive gift - vi arrangerede det hele på én dag, og det var perfekt', skriver hun til videoen, hvor man kan se Lukas Forchhammer i shorts og t-shirt.

Her lover hun også, at eventuel skuffet familie nok skal blive kompenseret med en fest.

'Til alle vores familie og venner (der ikke var der), bare rolig - der kommer en del to en dag'.

I videoen kan man ligeledes se, at bryluppet blev holdt på Gæstgiveren på Bornholm.

For lidt over et år siden fortalte Lukas Forchhammer til Ekstra Bladet, at han giver Marie-Louise æren for, at han ikke har arbejdet sig selv ihjel.

- Jeg kan sige så meget som, at min søde kæreste har reddet mit liv mere end en enkelt gang. Hun har kunnet se, hvor meget pres der var på mig - også mere end jeg selv kunne. Hun har hjulpet mig til at forstå, hvornår jeg skulle trække stikket. At min stædighed så har ventet lidt for længe med at gøre det, det er, hvad det er, sagde Lukas Forchhammer dengang.