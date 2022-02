Hemmeligt gift

2. februar 2022 vil for Stephanie Siguenza altid være en særlig dag.

Her valgte 'Årgang 0'-stjernen og kæresten Jeff nemlig i al hemmelighed at blive gift på Slagelse Rådhus ved et intimt bryllup.

Det afslører Stephanie Siguenza på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller den 22-årige 'Årgang 0'-deltager, at hun og Jeff valgte at blive gift 2. februar af en helt særlig årsag.

- Vi er sådan lidt sjovt par. Vi kan godt lide, når tingene ser godt ud og går op. Så lige da vi gik ind i det nye år, fandt vi en dato, der hed 02.02.2022. Det var de tal, der lokkede. Det skulle bare være den dag, siger hun med et grin.

- Det endte med at blive en rigtig dejlig og flot dag, og det var fra Slagelse Rådhus, fordi vi begge er derfra, så det passede perfekt.

Parret har planer om at holde endnu et bryllup. Foto: Evan Fotograf

Kun de nærmeste

Ifølge Stephanie Siguenza holdt de med vilje brylluppet for sig selv og inviterede kun de allernærmeste.

- Det var de allernærmeste - vores forældre, søskende og bedsteforældre, og så havde vi inviteret familien hjem til os til tapas efterfølgende, så det var lækkert og nemt. Jeg havde forberedt det dagen før, så det var kun lige at putte et brød i ovnen, siger hun med et grin og fortsætter:

- Vores familier vidste godt, at vi skulle giftes, for vi havde inviteret dem inden, men jeg tror da, de blev en anelse overraskede, da invitationerne tikkede ind et par uger før. Men det er tydeligt, at mine følgere er blevet overraskede, og det vælter lige nu ind med beskeder i min indbakke, siger Stephanie Siguenza med et grin.

Parret har, selvom de nu er mand og kone, planer om at holde endnu et bryllup i den nærmeste fremtid for flere gæster.

- Vi tænker, at til næste år, der holder vi noget for resten af de venner og familie, der ikke kunne være med. Der får vi præst ud og får velsignelse og har det helt rigtige tøj med det store skrud, og så har vi planer om at holde det på det gods, hvor Jeff friede til mig.

Ifølge Stephanie Siguenza er der flere grunde til, at de valgte at holde et lille bryllup i første omgang.

- Det var især corona, vi tænkte på. Derfor besluttede vi at holde det low key i denne omgang, og så kommer det helt store, når der er lidt mere ro på situationen.

Stephanie Siguenza blev landskendt, da hendes purunge forældre meldte sig til TV 2-dokumentaren 'Årgang 0'. Hun har tidligere fortalt, hvordan hun døjer med tvangstanker og er blevet ramt af angst grundet sin turbulente barndom. Det kan du læse mere om her.