Henrik Boserup ramt af konkurs

Det har været et hårdt år for mange - inklusiv kokken Henrik Boserup

Det seneste år har været hårdt for mange på grund af coronapandemien. Nedlukningerne og de mange restriktioner har gjort det tæt på umuligt for nogle virksomheder at overleve kårene.

Den tidligere kendiskok Henrik Boserups virksomhed Mad.dk ApS er af Erhvevsstyrelsen begæret tvangsopløst 26. januar i år. Det fremgår af Statstidendes hjemmeside.

Tigerkongen skal skilles

- Det er fint, fordi der var ikke nogen måder, man kunne fortsætte den virksomhed på overhovedet under de her forudsætninger. Den døde under corona, fortæller Henrik Boserup til Ekstra Bladet om, hvorfor virksomheden er begæret konkurs.

Ingen aktivitet

- Der har ikke været aktivitet overhovedet, og så går det jo ikke, lyder det fra Henrik Boserup med henvisning til, hvordan coronakrisen har påvirket virksomheden.

Hvad, der skal ske fremadrettet, er endnu uvist.

Seere raser: - Det er under al kritik

- Nu må vi lige se, hvordan og hvorledes samfundet arter sig. Nu tager jeg bare ud og laver lidt mad hist og pist, fortæller han og understreger, at han ikke har brug for medlidenhed på baggrund af konkursen.

Skal nok klare sig

- Jeg behøver ikke, at folk synes, at det er synd for mig. Jeg skal nok klare mig, siger han og fortæller yderligere, at han heller ikke har søgt om regeringens hjælpepakker.

- Det er fuldstændig udramatisk. Corona satte en stopper for det. Der er ikke noget at komme efter, og det er det, forklarer han.

Stephen King i bizart skænderi

Det seneste offentligt tilgængelige regnskab er fra regnskabsåret 2019 og viser i resultatopgørelsen et overskud på kr. 91.289. I selskabets balance fra samme regnskabsår udviser en negativ egenkapital på kr. -1.130.088.

På trods af konkursen fortæller Henrik Boserup, at han har det godt og ser frem til at bruge tid sammen med sin familie.

Tidliger har Henrik Boserup forsøgt sig som burger-boss med kæden Juicy B. der var et samarbejde med Saxo Bank-rigmanden Lars Seier Christensen. Det var hensigten, at kæden skulle konkurrere med McDonalds. I stedet lukkede den med millionunderskud.

Bankboss bryder med burgerkæde: Dramatisk udvikling