Henriksen sælger hytten

Der er som altid fart på Ole Henriksen, og snart får den 71-årige creme-konge travlt med at pakke flyttekasser.

Sammen med gemalen, Laurence, har han valgt at sætte deres hjem i Los Angeles til salg - ikke for at få mindre plads. Tværtimod.

Det er BT, der skriver, at parret har sat hytten på 317 kvadratmeter til salg.

- Vi har været utrolig glade for vores hjem gennem over 20 år, men nu er tiden inde til at rykke til noget nyt. Selvom vores nye lejlighed nærmest er større end huset, er der noget mindre arbejde ved at have en lejlighed, siger han til avisen.

Ifølge salgsopstillingen har Ole og Laurence de sidste to årtier rådet over tre badeværelser, fire soveværelser og hele to walk-in-closets, som de nu kræver 5.150.000 dollars for - det er knapt 40 millioner kroner.

Ole Henriksen og hans mand har også en lejlighed i København. Foto: Mogens Flindt

Ud over huset i Los Angeles ejer parret også en bolig i København.

Tilbage i december 2017 købte kendisparret en stor lejlighed på 300 kvadratmeter på Sankt Annæ Plads. Først i 2018 og efter en gennemgribende renovering flyttede de ind i deres danske domicil.

- Vi kommer nok til at tilbringe cirka tre måneder om året i Danmark, sagde Ole Henriksen den gang til Ekstra Bladet.

I 1975 åbnede Ole Henriksen, der stammer fra Nibe, en skønhedsklinik i USA. Her mødte han også manden Laurence, som han har dannet par med siden.