Hentet af ambulance

Fans af musikeren Kevin 'Bro' Andreasen fik sig noget af et chok, da de i weekenden kunne se, at den populære sanger var en tur på hospitalet.

Han fortalte dog ikke lige med det samme, hvad opholdet drejede sig om, men mandag aften løfter han sløret over for sine 122.000 følgere på Instagram.

- Jeg er derhjemme, og det føles som om, at jeg fået et spark i løgene. Og jeg tager hen til min mor. Jeg ringer til skadestuen og fortæller om mine smerter og spørger, om jeg skal komme derind. De siger ja og tror, at det er blindtarmen, fortæller han og fortsætter:

- Så kommer min mor ind og finder mig, hvor jeg bare sidder og kramper og savler. Så kommer ambulancen og henter mig akut, så kører vi på skadestuen, og jeg testes fra top til tå.

Ikke første gang

Heldigvis endte det med en forholdsvis hurtig udskrivning for hitmageren.

- De siger til mig, at jeg er rask, og jeg får lov til at tage hjem igen, siger han med et grin til sine følgere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kevin Andreasens manager, og sangeren har ikke ønsket at udtale sig yderligere.

Det er ikke første gang, at Kevin 'Bro' har været indlagt. Senest var det corona, der sendte ham en tur på hospitalet.

