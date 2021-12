Hentet med ambulance med fuld udrykning

Henrik Qvortrup og hans kæreste, Nanna, er netop blevet hentet i ambulance med fuld udrykning for at blive tvangsindlagt på et hospital i Thailand

En ellers så eksotisk juleferie er endt som et sandt mareridt for Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup.

Onsdag aften dansk tid fik han nemlig beskeden om, at han og kæresten Nanna skulle tvangsindlægges på et hospital i Thailand, efter at Qvortrup var testet positiv for coronavirus ved ankomst til landet.

Torsdag morgen dansk tid er Qvortrup og kæresten derfor blevet hentet i ambulance med fuld udrykning for at blive kørt til hospitalet, hvor de skal være i isolation sammen på en hospitalsstue de næste ti dage.

- Vi er på vej til hospitalet i en ambulance med fuld udrykning. Det virker fuldstændig vanvittigt. De andre bilister bliver skrækslagne, når vi kommer blæsende med udrykning, og de flyver ind til siden, siger Qvortrup fra ambulancen.

Giver ingen mening

Han undrer sig over, at han nu skal være i isolation på et hospital i stedet for på sit hotel som først planlagt.

- Det er fair nok, at vi skal i isolation på hotellet, men nu synes de, at det var sikrere at køre os ud i ambulance på hospitalet med fuld udrykning. Det giver ingen mening. Vi boede i en bungalow på et bjerg, hvor der nærmest kun er aber ud over os, og så trækker de os ud på et hospital i stedet. Det virker ikke helt gennemtænkt.

Ifølge Henrik Qvortrup er det tilsyneladende frygten for den nye coronavariant, omikron, som er i vækst i Danmark, der får de thailandske myndigheder til at fare i flint.

- Ambulancepersonalet har jo rumdragter på, og det virker, som om de er bange for mig. Tilsyneladende er det, fordi de tror, at det er omikron, siger han og fortsætter:

- Men vi har fået at vide, at de her forholdsregler kun gælder i Krabi-provinsen, hvor vi er. Det er fuldstændig syret, og det hele lader til at være hat og briller.

Sådan så det ud, da Henrik Qvortrup for kort tid siden blev hentet af ambulancen. Privatfoto

Ordre fra myndighederne

- Har I fået nogen som helst begrundelse for, at I skal hentes på denne her måde og så med fuld udrykning?

- Vi får bare at vide, at det er orders from the authorities (ordre fra myndighederne, red.), og så stopper det der. Det er jo ikke ambulancefolkene, der har bestemt det. Det er jo coronapanik, når den er allermest patetisk og latterlig. Ingen af os har jo symptomer, og Nanna er ikke smittet, men betragtes som nærkontakt.

Henrik Qvortrup kan derfor nu se frem til en noget anderledes juleaften.

- Personalet har gjort, hvad de kan for at tale det op. Der er blandt andet wi-ifi 24/7, og så siger de, at der er rig mulighed for takeaway, siger han med et smil og fortsætter:

- Så det bliver nok Kentucky Fried Chicken til juleaften og McDonald's til nytårsaften.

- Fortryder I, at I er taget af sted?

- Ja, det fortryder vi ubetinget. Jeg føler, at det er katten i sækken. Det er fair nok, at man skal i isolation, men det her er helt langt ude.

- Men det er vigtigt at sige, at vi jo tog vores forholdsregler, og vi tog af sted med en dugfrisk negativ pcr-test. Det var så først i lufthavnen, da vi ankom til Thailand, at jeg testede positiv.

Trods den noget kaotiske situation forsøger Qvortrup og kæresten Nanna at holde humøret oppe.

- Vi er ikke syge, og vi sidder ikke i fængsel, selvom det føles sådan. Men værre er det heller ikke, siger han med et smil.