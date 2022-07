Her er den: Kæmpehyldest til Vingegaard

Jonas Vingegaard har cyklet sig direkte ind cykelsportens nok mest berømte og eftertragtede trøje og i hjertet på rigtig mange danskere.

Heriblandt entertaineren Jacob Haugaard, der har været i det kreative hjørne og kreeret en hyldest-sang til Vingegaard. Mandag tog Haugaard så til Malmø for at indspille sangen. Og Ekstra Bladet fik lov til at tage med på rejsen.

'Det er Jonas fra fjorden - vi har ham her på jorden - han cykler for Danmarks sag' indleder Haugaard hyldest-sangen, der går på den kendte melodi 'Ingeborg' som Jacob Haugaard indspillede tilbage i 1994.

'Hvis Jonas han vinder - så får vi alle en feriedag,' fortsætter sangen, der med vilje ikke udråber Vingegaard som tour-vinder, for som Haugaard siger til Ekstra Bladet:

- Det tør vi ikke, og det ville Vingegaard heller ikke bryde sig om. Han er så ydmyg og beskeden.

'Vingegaard, du cykler så guderne synger - og du har stramme lår. Vingegaard, du tramper dig frem i spidsen med dit cykelhår' lyder omkvædet i sangen.

Jacob Haugaard er klar til at hylde Jonas Vingegaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og netop med 'cykelhår' og 'stramme lår', som Jacob Haugaard beskriver det, har Jonas Vingegaard 'trampet' sig ind i dansk sportshistorie ved at erobre den berømte gule førertrøje i Tour De France som den syvende dansker. Inden Vingegaard erobrede førertrøjen på Col du Granon, var det 15 år siden, at der sidst var en dansker i gult. Dengang var det Michael Rasmussen, der indtog den prestigefyldte trøje.

Dansk sportshistorie har entertaineren Jacob Haugaard ikke fået trampet sig ind i.

- Jeg er sådan en, der har fået alle mine nederlag i sport. Jeg stod altid sidst tilbage i skolen, når der skulle vælges hold via første- og andenvælger, fortæller Haugaard, der så blandt andet har fået skrevet sig ind i dansk politisk historie, da han i 1994 blev valgt ind i Folketinget med løfte om mere medvind på cykelstierne.

Ilse Ingeborg

Sangen 'Ingeborg', som hyldest-sangen til Vingegaard går på, indspillede Jacob Haugaard tilbage i 1994 som en tak til sin kone, Ilse Ingeborg. Et 'alternativ til en buket blomster', som Haugaard beskriver det.

- Da jeg ligesom var færdig med at gå på værtshus og den slags, skrev jeg den til hende. Man kan sige, at det var et alternativ til en buket blomster. Hun er meget glad for den, har Jacob Haugaard før udtalt til Ekstra Bladet, hvor han understreger, hun er er vild med idéen om, at sangen nu skal deles.

- Hun er vild med idéen! Og jeg har i øvrigt skrevet en ny sang til hende ... eller faktisk flere. Jeg overvejer, om jeg skal udgive et helt album med de kærlighedssange.

Sidste etape af Tour de France er 24. juli.