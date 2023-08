Her er den nye direktør

Frederik Haun trak sig efter få måneder som direktør for Katerina Pitzners Diamant Børsen. Nu sætter han for første gang ord på. Det sker samtidig med, at hans afløser er på plads

Katerina Pitzners livsværk, Diamant Børsen, har de seneste måneder været igennem en turbulent tid.

I februar trak diamantdronningen sig fra posten som direktør i sit eget firma og overlod posten til 'Bagedyst'-kendissen Frederik Haun.

Det blev kun til få måneder på posten for den tidligere tv-bager og ejendomsmægler, der i sidste uge meddelte, at han trækker sig fra posten.

'Jeg har besluttet at stoppe mit eventyr hos Diamant Børsen. Det har været en fantastisk rejse, men jeg har måttet sande, at branchen ikke var den rette for mig. Tak for muligheden og for alt hvad du har lært mig,' lød det fra Haun i et opslag på Instagram.

Katerina Pitznerog Frederik Haun lærte hinanden at kende, da hun i 'Vild med dans' dannede par med hans mand, Morten Kjeldgaard. Foto: Jonas Olufson

Bryder tavsheden

Siden har han ikke udtalt sig om bruddet fra Diamant Børsen, hvor Frederik Haun reelt er færdig ved udgangen af november.

Men til Ekstra Bladet sætter han nu et par ord på, hvorfor han har besluttet at sige farvel til direktørposten.

- Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde hjertet med, så jeg fulgte min mavefornemmelse som sagde, at det ikke var den rette branche mig, siger han til Ekstra Bladet.

Men han fortæller samtidig, at han og Katarina stadig har det godt sammen. De taler stadig meget sammen - også privat. Så der ligger ikke uvenskab bag beslutningen om at trække sig, understreger han.

Uvis fremtid

Efter sin deltagelse i 'Den store bagedyst' har Frederik Haun blandt andet har ernæret sig som influencer. Men hvad han skal i fremtiden, har han endnu ikke besluttet.

- Min fremtid er uvis, og jeg har ikke taget nogen beslutning om, hvad jeg vil lave nu, siger han.

Frederik Haun har tidligere deltaget i 'Den store bagedyst'. Foto: Kenneth Meyer

Mens Frederik Hauns fremtid er uvis, er der kommet lidt klarhed over, hvad der skal ske med Diamant Børsen.

Datter bliver direktør

Katerina Pitzner har fundet en ny direktør til sin virksomhed, som hun i sidste uge fortalte vil gå i dvale på ubestemt tid.

I det offentlige virksomhedsregister fremgår det, at det er diamantdronningens yngste datter, Ophelia Åman Pitzner, der nu er direktør i selskabet bag Diamantbørsen.dk, Pitzner Invest ApS.

Overfor Ekstra Bladet begrunder Katerina Pitzner den beslutning.

'Med den midlertidige beslutning om at sætte Diamant Børsen i dvale på ubestemt tid, er det et oplagt tidspunkt for Ophelia at tilegne sig endnu mere erhvervserfaring. Udsalget af varelageret fortsætter indtil 1/12 2023. Diamant Børsen har herefter flere mulige veje at gå, men det er der endnu ikke truffet beslutning om,' skriver hun i en sms.

Ekstra Bladet arbejder på, at få en kommentar fra Ophelia Pitzner, men det har endnu ikke været muligt.