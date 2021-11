Her er eksperternes bud på en vinder

Finalen bliver noget anderledes i år, da det fredag kom frem, at dommeren Nikolaj Hübble er blevet smittet med Coronavirus og ikke deltager i festlighederne.

Men fredag aften er mange danskeres øjne trods Hübbes skæbne rettet mod finalen i 'Vild med dans', hvor dansegulvet bliver scene for en intens dyst mellem tv-værten Lise Rønne, popsangeren Jimilian og svømmeren Pernille Blume.

De tre kendisser har sammen med deres professionelle dansepartnere fremvist fine trin, og seerne har kvitteret med et hav af stemmer til finaledeltagerne.

Men hvem vinder så 2021-udgaven af danseprogrammet?

Det har spilfirmaet Danske Spil gjort sig klog på - og de har en klar favorit

Svært for Rønne

Ifølge spiludbyderen bliver det svært for tv-værten Lise Rønne at tage den samlede sejr.

Hun er sammen med partneren Silas Holst den klare favorit til tredjepladsen, men hvis du alligevel tror på, at den 43-årige studievært går hele vejen, så kan du få pengene 5,5 gange igen.

Ifølge Danske Spil bliver det svært for Lise Rønne og Silas Holst. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge bookmakeren har sangeren Jimilian lidt højere chancer for at tage sejren. En sejr til ham og partneren Asta Björk kvitteres med odds 2,75.

Jimilian var ikke så kendt i den brede befolkning, da programmet begyndte, mens henvendte sig mere til den unge målgruppe, men han har for alvor fået danset sig ind i familien Danmarks hjerter.

Dommerne har været imponerede af Jimilians dansetrin. Foto: Tariq Mikkel Khan

Guldvinderen er favoritten

Hvis hun vinder i aften, er det næppe første gang, hun hiver en sejr hjem. Pernille Blume har svømmet sig til guldet ved OL i Rio i 2016, og nu er hun tæt på den samlede sejr i 'Vild med dans'.

Sammen med partneren Morten Kjeldgaard giver et Blume-spil således kun pengene 1,85 gange igen.

Ifølge Danske Spil kan Blume kun skuffe. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den 27-årige svømmer svømmede sig ind i danskernes hjerter, da hun vandt guld i 50 meter fri, men om hun kan leve op til favoritværdigheden i 'Vild med dans'-finalen, må tiden vise. Hun får i hvert fald kærligheds-støtte fra lægterne.

Helt sikkert er det dog, at det bliver den populære dommer Britt Bendixens sidste aften i showet. Hun har for nylig annonceret, at denne sæson bliver hendes sidste.

Finalen kan følges på TV 2 og i Ekstra Bladets livedækning.

