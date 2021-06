Her er hans nye kæreste

Smilene er i den grad store hjemme hos 28-årige Jon Edlund kendt fra 'Den store bagedyst'.

Han er nemlig forelsket til op over begge ører i sin nye kæreste, 24-årige Malou Thyrrestrup.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

De to har kendt hinanden siden januar og mødte hinanden igennem nogle fælles venner og bekendte.

- Vi har taget det meget stille og roligt, siden vi mødte hinanden. Jeg har før kastet mig lidt for hurtigt ud i tingene, så denne her gang har jeg været lidt forsigtig med det, og det har været meget sundt, siger han og fortsætter:

- Det er gået stille og roligt fremad, og vi er langsomt blevet mere og mere glade for hinanden. Det har simpelthen været det bedste nogensinde, siger han og fortæller, at de to først lige er blevet kærester.

Jon Edlund blev især kendt, da han deltog i 'Den store bagedyst'. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Fra start lå det dog ikke i kortene, at de to skulle være mere end bare venner.

- Det var faktisk min vens kæreste, der mente, at vi skulle mødes. Jeg tænkte, at vi ikke kunne være længere fra hinanden, for jeg kan bestemt ikke lide fodbold, og hun er en fodboldpige. Men jeg endte med at skrive til Malou på Instagram, fordi jeg syntes, at hun så rigtig sød ud, og så aftalte vi at gå på en gåtursdate.

- I starten tænkte jeg, at hun kunne blive en rigtig god ven. Men så tog det ene det andet, og vi blev mere og mere glade for hinanden, og imod alle odds er vi nu kærester.

Jon og Malou er meget glade for hinanden. Foto: Privat

Helt fantastisk

Når snakken falder på, hvad Jon Edlund faldt for ved Malou, er svaret klart.

- Det er der rigtig mange gode grunde til. Vi minder meget om hinanden. Vi er begge meget glade og positive mennesker med meget selvironi. Derfor griner vi også meget sammen, og det er meget vigtigt for mig. Og så er hun bare fantastisk og helt perfekt på sin egen uperfekte måde.

- Og så elsker hun at spise alle de kager og den mad, jeg laver. Så det er perfekt, griner han.

De to bor begge to i Aarhus og ser hinanden ofte. Men de har ikke planer om at flytte sammen i den nærmeste fremtid.

- Det er vigtigt for os begge to, at vi også lever hver vores liv, og at der er plads til det. Dermed ikke sagt, at jeg ikke kan forestille mig en fremtid med hende, for det kan jeg. Men lige nu er vi glade for situationen, som den er, og vi tager det stille og roligt.