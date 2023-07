Her er hendes nye kæreste

Rikke Gøransson viser nu for første gang sin kæreste frem

Tv-vært Rikke Gøransson fortalte tidligere på året, at hun er forelsket til op over begge ører og har fundet sig en ny kæreste.

Hun har dog været meget hemmelighedsfuld, når det kommer til at dele flere detaljer om hendes nye flamme.

- Det går fantastisk med kærligheden. Jeg er glad. Jeg har en sød kæreste. Resten holder jeg for mig selv, sagde hun hemmelighedsfuldt tidligere på året til Her&Nu.

Men nu viser hun langt om længe sin kæreste frem.

Det sker på Instagram, hvor hun har delt en lang række billeder fra deres romantiske ferie i Marmaris i Tyrkiet.

'Vi kommer hjem nu', lyder det til teksten til billederne, hvor man blandt andet kan se parret bade i det turkisblå vand ved Middelhavskysten.

Vender tilbage

Når Rikke Gøransson vender hjem til Danmark, kan hun se frem til den nye sæson af 'Paradise', der får premiere i løbet af 2023.

Her er hun nemlig igen vært.

Det til trods for, at hun ellers havde meldt ud, at hun var færdig som vært på programmet.

- Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor hjerteligt meget jeg glæder mig til at kunne byde en række spændte og håbefulde gæster velkommen til smukke 'Paradise' og deres livs eventyr. Det bliver intet mindre end magisk. Ikke mindst fordi jeg endelig ikke er den eneste uden en partner. At skulle lede spillets gang sammen med superseje Olivia Salo, er så spændende, og en af grundene til, at jeg vender tilbage, siger Rikke Gøransson.

Det vides endnu ikke, præcis hvornår den nye sæson af 'Paradise' får premiere.