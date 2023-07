Kun i Ekstra Bladet

Mens Lauritz.com ligger i ruiner, stråler Mette og Bengt Sundstrøms luksuriøse vinslot i Sydfrankrig om kap med solen.

I månedsvis har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få det kulørte par til at stille op til et interview.

Men de er som sunket i jorden. Hverken på Lauritz-hovedkontoret i Søborg, ved villaen i Klampenborg eller på godset i Sydsverige har de været til at opstøve.