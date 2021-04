Her er min nye kæreste

Smilet er stort hjemme hos 45-årige Oliver Bjerrehuus i øjeblikket.

Den tidligere model har nemlig fundet kærligheden på ny.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

De seneste dage har man da også kunnet følge med i, hvordan han sammen med sin nye flamme nyder livet i et sommerhus i det danske land, hvor turtelduerne både har adgang til pool, drinks og bordtennisbord.

- Hun ville være forfærdet

Den kvinde, Bjerrehuus har kastet sin kærlighed på, er 20-årige Sofie Amalie Elkjær. Bjerrehuus har dog på nuværende tidspunkt ikke lyst til at gå i detaljer om forholdet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oliver Bjerrehuus er ikke længere single. Privatfoto

- Det er dejligt, men det er privat, og jeg holder det derfor for mig selv, siger han og fortsætter:

- Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil blære mig og vise hende frem, men det har ødelagt meget for mig tidligere, at jeg har sagt for meget om mine forhold, siger han videre og understreger, at han ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Oliver Bjerrehuus er lige nu aktuel i realityprogrammet 'Stjerner i trøjen' på Discovery+, hvor han sammen med en række andre kendte danskere prøver livet som soldat af på en kaserne på Bornholm.

I programmet fortæller Bjerrehuus da også i det seneste afsnit, at han savner sin kæreste og glæder sig til at komme hjem til hende.

Bjerrehuus har tidligere dannet par med Anna von Lindholm, som han har sønnen Oscar med, mens han ligeledes har tre børn med forsidefruen Gunnvør Virgarsdottir.

Forsvarer TV 2: - Jeg bliver enormt irriteret