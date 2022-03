Her er min nye kæreste

Sandra Bischof Nielsen fra 'Ex on the Beach' viste for første gang sin kæreste frem til Reality Awards

Sandra Bischof Nielsen ledte efter kærligheden, da hun medvirkede i den seneste sæson af 'Ex on the Beach', men forgæves.

Nu har lykken dog tilsmilet hende, og hun har fundet sig en sød kæreste.

Det afslørede hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Reality Awards, hvor hun havde sin nye flamme under armen.

Her lagde hun da heller ikke skjul på, at hun er lykkelig og meget forelsket.

- Jeg har min kæreste med, og det er jo første gang, jeg offentliggør ham, så det er spændende, sagde hun med et smil.

Realitydeltageren fortalte videre, at hun bevidst har forsøgt at holde sin nye kæreste hemmelig den seneste tid, så de kunne få lov at lære hinanden at kende i ro og mag.

- Det har været svært at holde ham hemmelig, for jeg er jo meget på de sociale medier. Så jeg har været lidt stille. Men nu er vi lige flyttet sammen, så nu skulle det være. Det er for svært at holde ham hemmelig, sagde hun med et grin.

Foto: Jonas Olufson

Det kan noget

Sandra Bischof Nielsen fortalte videre, at de to mødte hinanden for nogle måneder siden i byen.

- Vi har mødt hinanden på en natklub. Det kan noget, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Vi har kendt hinanden i et lille halvt år, men vi blev kærester i februar.

Sandra stod frem med sin nye kæreste fredag aften. Foto: Jonas Olufson

- Så nu er det slut med datingprogrammer for dit vedkommende Sandra?

- Hvis der kan være plads til os begge, så kunne det godt være. Man ved aldrig.

