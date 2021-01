Her er sagerne, der væltede Jes Dorph

Tv-værten over dem alle - Jes Dorph-Petersen - er blevet fyret fra sit job som TV2-vært efter en undersøgelse, der anklager ham for krænkende adfærd i to tilfælde.

I en lang artikel på Politiken, blotlægges det, hvilke sager det handler om.

Jes Dorph fyret

Tvang sig til sex

Første anklage mod Jes Dorph omhandler en kvindelig journalistpraktikant, der har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph af en fælles kollega.

Her lagde Jes Dorph, ifølge kvinden, pludseligt en hånd over hendes mund og pressede hende ned på en briks, hvorefter han angiveligt tiltvang sig til sex.

Jes Dorph reagerer på fyring: Rystet og skuffet

Anden anklage kommer også fra en kvindelig journalistpraktikant. Hun forklarer, at hun også var inviteret hjem til Jes Dorph i 2003 med en mandlig kollega.

Her lagde de to mænd angiveligt op til, at de skulle have sex sammen. Kvinden forklarer, at hun afviste mændene og kun tænkte på at komme ud af lejligheden.

Jes Dorph afviser anklagen om tiltvungen sex fuldstændigt - ligesom han ikke kan mindes den anden sag.

- Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, forklarer Jes Dorph over for Politiken.

Jes Dorph mener, at undersøgelsen er unfair og ensidig.

Men det afviser TV2.

Indholdsredaktør Lotte Lindegaard vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men afviser på det kraftigste, at de skulle gå efter en bestemt person.

Blå bog: Jes Dorph-Petersen Jes Dorph-Petersen er efter en ekstern advokatundersøgelse om sexisme og sexchikane på TV2 blevet fyret. Få et overblik over hans liv og karriere her: 61 år gammel, født i 1959.

Uddannet journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1984.

Før han i 1989 blev ansat ved TV2, har han arbejdet ved Frederiksborg Amts Avis og Danmarks Radio.

På TV2 er Jes Dorph-Petersen blandt andet kendt som vært på TV2 Nyhederne og Station 2, men han har desuden været vært på underholdningsprogrammet 'Hvem vil være millionær?', sportsbegivenheder og diverse udsendelser om det danske kongehus.

Fra 2012 til 2015 var han ansat som vært for Champions League på TV3.

Senest blev han ansat af Nordisk Film TV, hvor han har været vært på Go’aften Danmark og senere Go’aften Live, som produceres for TV2. Vis mere Luk