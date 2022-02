Her er sandheden om verdenskendt pigekys

Stine Bramsen har aldrig lagt skjul på, at 'det kys' med sangerinden Katy Perry, mange talte om i 2008, ikke var et helt rigtigt kys. Nu fortæller hun også historien om, at optrinnet faktisk var et bevidst setup

Tilbage i 2007 kom danske Alphabeat på alles læber herhjemme og hittede også internationalt med debutsinglen 'Fascination'. Indtoget på alverdens hitlister gav status og dermed adgang til kæmpe stjerner og store fester.

I 2008 opholdt Alphabeat, der dengang boede i London, sig således på koncertstedet Ruby Lounge efter superstjernen Katy Perrys optræden på klubben Scala. Det foregik ganske kort tid efter, at den amerikanske sangerinde havde udgivet debutsinglen 'I Kissed a Girl'.

I den forbindelse kom front-sangerinde fra Alphabeat, Stine Bramsen, mere end tæt på den storhittende sanglærke. Faktisk så tæt, at det ifølge alverdens medier udviklede sig til et hedt pigekys, der qua titlen på Perrys verdenshit hurtigt gik verden rundt.

'Den danske sanger gav 'I Kissed a Girl'-stjernen en ordentlig tungeslasker', skrev SE og HØR efterfølgende under overskriften 'Alphabeat-Stine snaver Katy Perry'.

'I Kissed a Girl'-hitmageren Katy Perry kunne ikke holde kyssetøjet fra sangerinden i danske Alphabeat, da hun onsdag holdt afterparty,' skrev vi her på Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet mødte Stine Bramsen til Danish Music Awards, hvor hun fortalte om sine planer for fremtiden.

Manager planlagde

Nu fortæller Stine Bramsen endelig, hvordan hele optrinnet kom i stand, og hun betoner endnu en gang, at kysset ikke var et rigtigt kys.

Det sker i Radio4-podcasten 'Det sidste måltid'.

- Noget af det, der var virkelig sjovt ved at opleve England, var den engelske tabloidpresse. Det var også noget, man spekulerede i. Vores manager tænkte 'hvordan kan vi skabe noget fed tabloidpresse, så alle opdager Alphabeat?' Der er f.eks. historien om Katy Perry, der 'kyssede' mig på et tidspunkt. ... som hun ikke gjorde. Manageren tænkte, at hvad nu hvis vi skaber den historie, at det er dig, hun synger om (i hittet 'I Kissed a Girl', red.) - hold kæft, det kunne skabe noget god omtale, ikke? Sådan var vi jo slet ikke vant til at tænke i lille Danmark, siger Stine Bramsen i podcasten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stine Bramsen og Katy Perry har kun mødtes én gang - i 2008 - men det blev et møde, der stadig i dag huskes på grund af et vist pigekys. Foto: Ritzau Scanpix

Glasvinduer på alle sider

Hun fortsætter:

- Så placerer han Alphabeat til en Katy Perry-efterfest - velvidende, at den bliver holdt i et rum, hvor der er glasvinduer på begge sider, så tabloidpressen bare kan stå og tage billeder. Jeg ved ikke, om Katy har fået at vide, at hun skal gå hen til mig, men det gør hun i hvert fald. Vi står og danser lidt, og så hvisker hun nogle ting i mit øre. Så tager de et billede, der en lillesmule ligner, at hun kysser mig, hvis man rigtig gerne vil have det til at se sådan ud. Så er det pludselig en historie. (...) Vi havde aldrig mødt hende før det - og vi mødte hende aldrig igen. Helt vildt fjollet, altså, siger Stine Bramsen.

I dag er Alphabeat netop gået i opløsning for anden gang, idet de holder pause på ubestemt tid. Stine Bramsen fokuserer nu atter på sin solokarriere.

Lyt til podcasten 'Det sidste måltid' under billedet ...

Det var under en dans, at Katy Perrys og Stine Bramsens hoveder kom så tæt, at det på et hurtigt snapshot fra fotografer så ud, som om de stod og råsnavede. Men det er ikke helt sandheden. Foto: Colourpress.com

