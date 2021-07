Her styrtede han i døden: Ingen adgang for turister

BOLZANO: Youtuberen Albert Dyrlund døde onsdag i en tragisk ulykke i Italien.

Den blot 22-årige dansker faldt ned fra toppen af et bjerg og blev erklæret død på stedet. Bjerget er en del af bjergkæden Dolomitterne, som ligger i den nordligste del af Italien.

Ekstra Bladet har lørdag besøgt stedet, hvor ulykken indtraf, som ligger lige ved det populære udsigtspunkt Seceda.

Det vrimler med turister ved toppen, som alle går rundt i vandretøj og bevæger sig faretruende tæt på kanten. Der er ingen af dem, vi taler med, der har hørt om den forfærdelige ulykke, som fandt sted få dage forinden.

Ingen adgang

For enden af den normale vandresti, som er tiltænkt turister, er et hegn med et skilt, hvorpå der står, at den fortsatte sti kun er for bjergbestigere. Det er på den anden side af dette hegn, Albert Dyrlund og hans amerikanske ven Tucker Doss kravlede op på toppen.

Her er afspærringen, hvor der står, at ruten kun er for bjergbestigere. Den har ifølge folk i området været der i mere end to år. Foto: Henning Hjorth

At de valgte at udfordre skæbnen ved at hoppe over hegnet, er dog ikke usædvanligt, fortæller en lift-operatør, vi møder på vores vej mod toppen. Han ser konstant turister hoppe over hegn og rækværk langs bjergsiden på toppen, som ender i en lodret afsats med et fald på flere hundrede meter.

Det er også ham, der udpeger stedet for os, hvor ulykken præcist fandt sted. Han var nemlig på arbejde den dag og husker, at græsset var glat, fordi det havde regnet.

Tucker Doss (th) så det hele ske, da Albert Dyrlund faldt ned fra bjerget. De er begge youtubere og lavede derfor videoer i området. Privatfoto.

Gled i græsset

Albert Dyrlunds ven Tucker Doss fortæller da også, at Albert gled i græsset, da ulykken indtraf.

'Vi kom til toppen, og det var her, ulykken skete. På toppen var det fladt, men på den anden side var der en stejl skrænt med græs, som ledte ned til bunden af klippen. Alt føltes normalt, og vi følte ikke, at det var ude af kontrol, eller at vi var i fare på nogen måde. Der var ingen vind, og vejrforholdene var rolige'.

'Da ulykken skete, havde jeg min ryg imod ham, og jeg hørte, at han skreg mit navn. På det tidspunkt vendte jeg mig om, at jeg kunne se, at han gled ukontrolleret ned ad græsset og ud over klippen', har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet om de skæbnesvangre sekunder, hvor han kunne se Dyrlund forsvinde for øjnene af ham.