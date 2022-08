Her tager tv-kendis ølbong på Hjulmand

Smukfest er tilbage - og det samme er Smukbold.

Festen hvor tre hold med kendisser dyster i strandhåndbold mod hinanden. Først internt og derefter i en direkte showkamp mod vinderholdet i de ukendte danskeres turnering.

Ekstra Bladet troppede onsdag formiddag op og kunne møde en ualmindeligt feststemt flok kendisser, der talte alt fra landstræner-duoen Kasper Hjulmand og Nikolaj Jacobsen til tv-vært Sarah Grünewald og de tidligere håndboldstjerner Christina Roslyng og Lars Christiansen.

Annonce:

Mens det blev til en samlet sejr til Nikolaj Jacobsens tropper, var det uden tvivl Esben Dalgaard, der havde den største fest. Mens alle drak øl, tog han skridtet videre. Han både tog ølbong blandt publikum og ovenpå Kasper Hjulmand, da landstræneren og resten af holdet lagde sig på ryggen - oven på hinanden - og lavede sand-engle, mens Esben Dalgaard stod øverst og tyllede nok en ølbong ovenpå landstræneren og resten af holdkammeraterne.

Kan lyde forkert

Festen er i gang.

- Det kan lyde forkert, men jeg har altid drømt om at sidde ovenpå Kasper Hjulmand og drikke en ølbong, og det fik jeg muligheden for her. Det sker sjældent, sagde skuespilleren med et stort smil.

Han var da heller ikke sen til at kaste roser i retning af landstræneren.

- Man of the match (kampens bedste spiller, red.) uanset om vi spiller håndbold, golf eller tennis, så er det Kasper Hjulmand.

Landstræneren selv var ét stort smil kampene igennem og lignede et forsøg på at ligne en dansk udgave af Baywatch-legenden Mitch Buchannon. Han var hurtig til at tage imod rosen fra Esben Dalgaard, der kaldte det en drøm at tage en ølbong på Kasper Hjulmand.

- Det er godt, at vi kan få drømme til at gå i opfyldelse så, sagde han med et smørret grin og skyndte sig i bedste sportsinterview-stil at rose sit hold.

Annonce:

- Det er gået rigtig godt, jeg har et dejligt hold, der kæmper godt. De gør det fantastisk. Alt går efter planen.

Se Esben Dalgaard slå sig løs til Smukbold i videoen over artiklen.