Herlufsholms rektor fyret

Rektoren på Herlufsholm er fortid.

Det oplyser Herlufsholm i en pressemeddelelse.

- Bestyrelsen har besluttet at afslutte samarbejdet med rektor Mikkel Kjellberg, lyder det.

Derudover dropper skolen blandt andet den omstridte præfekt-ordning, hvor ældre elever fungerer som opsynsmænd for yngre elever, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fyringen kommer i kølvandet på, at TV 2 i en dokumentar om skolen har kunnet afsløre en lang række sager om vold, krænkelser og mobning, som skolens ledelse ifølge en lang række elever har kendt til, men ikke har gjort noget ved.

- Jeg vil gerne, på vegne af bestyrelsen, sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Både dem der står frem i udsendelsen, og som vi skylder en tak for deres mod, og til de andre som har haft lignende oplevelser, oplyser Torben Lowzow, der er bestyrelsesformand hos Herlufsholm i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at det nu er tid til at gøre op med problemerne på skolen for alvor.



- Vi er nødt til at gøre helt grundlæggende op med alle forhold på skolen, der kan have været med til at skabe den usunde kultur, som udsendelsen beskriver. Der er ingen hellige køer. Heller ikke for bestyrelsens eget vedkommende og vores fremtid på skolen. Men vi ser det som vores ansvar, at vi nu følger en plan helt til dørs, som kan sikre skolen og ikke mindst vores elever, lyder det blandt andet fra Torben Lowzow.

Bestyrelsen er ikke hellig

Samme besked kunne advokat Jon Lauritzen, manden der skal stå i spidsen for undersøgelsen af Herlufsholm, komme med tidligere i lørdag.

Selvom Jon Lauritzen er hyret af Herlufsholms bestyrelse, kan han fortælle til Ekstra Bladet, at han har klargjort over for bestyrelsen, at de bestemt ikke er undtaget fra kritik, hvis det skulle vise sig gældende.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at bestyrelsen gerne vil takke Mikkel Kjellberg for sin tid som rektor. Vicerektor Martin Arvedlund vil varetage den daglige ledelse ind til videre.

Herlufsholm Skole har været i modvind, efter TV 2-dokumentar har afdækket en lang række kritisable forhold på skolen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kendte ikke til det

Skolens nu forhenværende rektor, Mikkel Kjellberg, har tidligere afvist over for Ekstra Bladet, at han har kendt til eller skjult sagerne om blandt andet vold på Herlufsholm.

- Jeg kan afvise, at vi har skjult eller har haft en interesse i at skjule eller ligefrem billige voldelig adfærd på Herlufsholm. Jeg tænker, at vi har en vigtig opgave med at sikre, at der ikke sker episoder af voldelig karakter på skolen, og det vil jeg arbejde for, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Oplever du, at der stadig er opbakning til dig som rektor fra elever, bestyrelse, forældre og personale?

- Ja, jeg oplever stor opbakning til det arbejde, vi skal i gang med, og stor opbakning og tillid til, at det er en opgave, som jeg kan løfte, sagde Mikkel Kjellberg til Ekstra Bladet.

Den opbakning er dog nu tilsyneladende fortid, og Kjellberg, der har været rektor siden 2020, er færdig i jobbet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mikkel Kjellberg og resten af bestyrelsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.