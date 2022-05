Hestemilliardær anklages for snyd

Andreas Helgstrand, der er en af de mest succesfulde i Danmarks hesteverden, bliver anklaget for at snyde sine partnere for millioner

Andreas Helgstrand står bag den ultrasuccesfulde salgsstand for dressurheste Helgstand Dressage, men nu sættes der spørgsmålstegn ved succesen.

Avisen Nordjyske har talt med flere partnere i virksomheden, som anklager Helgstrand for at bryde kontrakter og snyde dem for millioner.

Helgstrand afviser selv anklagerne over for avisen.

Andreas Helgstrand afviser anklagerne om snyd for millioner samt brud på kontrakt. Foto: Ernst van Norde

Snydt for millioner

Anklagerne mod Helgstrand går i det store og hele ud på, at flere partnere fortæller, at de ikke kan få navnet på køberen af deres heste at vide, samt at de kan ikke få dokumentation på salgsprisen - også selvom de burde have et lige partnerskab i virksomheden.

- Jeg gider ikke have, at en eller anden lille Lise siger, at hun vil have 200.000, hvis jeg gerne vil sælge for 100.000. De kan ikke få mere for den hest end mig, udtaler Helgstrand til Nordjyske.

Ekstra Bladet forsøger ligeledes at få en kommentar fra Helgstrand, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

To af Helgstrands partnere, der føler sig snydt, er Louise Lyne og Simon Lorenzen. Andreas Helgstrand kunne i 2021 fortælle, at han havde solgt deres fælles hest for cirka 1,5 millioner kroner.

Parret fik dog senere at vide fra køber af hesten, at den egentlige pris var 2,6 millioner kroner.

'Havde ikke talt om pris'

Også Maria Stryn-Hajslund og Linda Stidsborg har oplevet, at Helgstrand ikke overholdt en kontrakt med dem.

De oplevede i 2019, at Helgstrand ringede til dem og efterspurgte deres kontonummer, fordi han havde netop solgt deres hest for 450.000 kroner - dog inden parterne ifølge Maria Stryn-Hajslund var blevet enige om en pris.

I 2012 oplevede hesteavler Joan Andreasen ifølge Nordjyske også at blive snydt for flere millioner kroner. Helgstrand hævdede at have solgt hendes hest for 13,4 millioner kroner, mens prisen ifølge avleren i virkeligheden var på over 20 millioner kroner.

Joan Andreasen har ikke ønsket at udtale sig om sagen til Nordjyske.