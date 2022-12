Hidsig sanger nægtede at svare: Nu forklarer han

Musiker Andreas Odbjerg var ikke glad for, at Ekstra Bladet spurgte ind til hans privatliv før P3 Guld

Den danske hitsanger Andreas Odbjerg er færdig med at stille op til 'sladderpressen' på den røde løber efter episoden til årets P3 Guld, hvor han rakte fuck af pressen og nægtede at svare på private spørgsmål

Hitmageren Andreas Odbjerg virkede ikke ligefrem som en glad mand, da Ekstra Bladet mødte ham til P3 Guld i september.

Tværtimod endte sangerens tur i manegen med en fuck-finger til pressen og tydelig frustration over at blive spurgt ind til sine private forhold - som de fleste kendisser ellers normalt er villige til, når de vælger at høste den opmærksomhed, der følger med.

I Christian Fuhlendorffs populære podcast 'Hva Så' åbner Odbjerg nu op om episoden, som ifølge ham selv gik 'lidt galt', hvorfor det fremover er slut med den slags.

- Jeg har helt droppet rød løber, hvor sladderpressen står, siger han blandt andet i podcasten.

Ansigtsudtrykket var svært at tyde, men budskabet til pressen gik da igennem. Foto: Emil Agerskov

- Skulle have rakt tunge

I podcasten fortæller han også, at der ikke lå noget særligt bag fuck-fingeren.

- For mig er det der med at give fuck-fingeren ikke (noget særligt, red.). Man kunne også række tunge eller whatever. Jeg skulle have rakt tunge i stedet for, siger han.

Men i bund og grund handlede frustrationen om, at spørgsmålene ikke handlede om musikken.

- Jeg ville gerne have snakket om, at Tobias (Rahim, red.) havde aflyst, fordi han havde haft det svært. Og jeg ville gerne have snakket om dem, der var nomineret til P3-talentet, som jeg syntes var spændende. Du ved, et eller andet med musik. Og så var det første spørgsmål bare noget med, om jeg skulle giftes. Et eller andet personligt.

- Jeg havde det bare sådan, at vi står i DR-byen til et musikshow, så hvorfor skal vi tale om det igen?, fortsætter han.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra den 35-årige sanger.