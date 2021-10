Hilda og Keld: Overrasket over datters bog

Annette Heick fortæller, at det sværeste ved at skrive hendes bog var delen om Jesper Vollmers ulykke

Kendisparret Annette Heick og Jesper Vollmer holdt fredag formiddag reception i forbindelse med udgivelserne af hver deres bog.

Festlighederne fandt sted i parrets luksuriøse villa i Holte, og blandt de fremmødte gæster var blandt andre det stolte forældrepar Hilda og Keld Heick.

Dansktop-parret fortæller, at de er imponerede over datterens bog, som sjovt nok også har fået navnet 'Datteren'.

Det var to stolte forældre, som fredag var mødt op til datterens bogrecpetion. Foto: Jonas Oflufson

Det vidste vi ikke

Men flere passager i bogen har overrasket forældrene.

- Den er meget spændende, men også meget overraskende, fortæller Keld Heick.

- Der er ting, som vi ikke har vidst, og som vi ikke har været opmærksomme på, tilføjer Hilda Heick og fortsætter:

- Vi har godt vidst, at hun har haft det dårligt. Men det er jo ikke altid, man fortæller sine forældre, hvad det er, der trykker. Der skal noget modningstid til at fortælle sine forældre, hvordan man har haft det eller om et parforhold, der ikke var godt.

I bogen fortæller Annette Heick blandt andet om et brud fra en tidligere kæreste, hvor hun savnede forståelse fra familien.

Har det været hård læsning?

- Nej, det synes jeg ikke. Det er en meget fin og ærlig bog. Den er skrevet fra hjertet, lyder det mor Hilda.

Keld og Hilda var naturligvis mødt op for at støtte datteren. Foto: Jonas Olufson

Afviser ikke

Hilda Heick, som selv udgav en bog sammen med sin mand tilbage i 2009, er ikke afvisende overfor, at hun en dag skriver en ny.

- Det er en fantastisk proces at skrive sådan en bog. Man kommer til at sidde og græde, man kommer til at le, og ting som man har glemt, dukker op igen, og så tænker man måske lidt anderledes, når man er blevet det ældre, fortæller hun.