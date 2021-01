Hildas store sejr: Har fået lokket Keld i danseskoene

At 74-årige Hilda Heick i lang tid har været vild med dans har ikke været den store hemmelighed - og da slet ikke efter hendes deltagelse i TV2-programmet af samme navn i efteråret.

Så i den forbindelse har hun også gentagne gange fortalt, at gemalen, Keld, i det musikalske ægtepar langt fra har samme passion.

Hilda Heick på dansegulvet med den professionelle danser Micahel Olesen i ' Vild med dans' sidste år. Foto: Mogens Flindt

Men nu har hendes danseglæde i den grad smittet af på Keld, så parret ser frem til at starte sammen til danseundervisning hos Karina Frimodt, når coronarestriktionerne på et tidspunkt lempes. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Keld har også brug for lidt bevægelse, siger hun med smil i stemmen og fortæller videre, at hun savner de mange mennesker, hun lærte at kende under danseprogrammet.

Under sin deltagelse i 'Vild med dans' tabte Hilda Heick sig seks kilo, og det resultat har hun formået at holde trods julens og nytårets mange kulinariske fristelser.

Ikke helt appelsinfri

- Jeg har undladt at spise marcipan og chokolade, i stedet er jeg blevet rigtig glad for appelsiner - de er gode på den her årstid, siger Hilda, der nyder igen at kunne bruge tøj, der hidtil har strammet lidt for meget.

I foråret havde parret en masse planlagte arrangementer, der nu er aflyst på ubestemt tid, men i stedet for at sukke vælger de at nyde, at de nu har masser af tid til gode traveture i naturen.

- Realistisk set er alt vel aflyst frem til en gang i efteråret, konstaterer hun og fortsætter:

- Sådanne ture holder humøret oppe, og man får talt så godt sammen, siger Hilda og beretter, at hun og Keld, der fylder 75 år i februar, i den grad tager deres coronarestriktioner, da de ikke er gamle nok til at være forrest i vaccinekøen.

- Jeg har en veninde, jeg ser, men ellers er det bare Annette, Jesper og børnebørnene, vi ser. Det var også dem, vi fejrede jul og nytår med.