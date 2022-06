Historisk overskud: Vælter i millioner

Det kører for løven Christian Arnstedt, der kan fremvise et historisk overskud for 2021

Flere gange i de seneste sæsoner af DR-hittet 'Løvens hule' har den yngste af løverne, Christian Arnstedt, haft den store pengepung fremme, når der skulle investeres.

Og resultatet af de mange investeringer - også uden for programmets regi - begynder i den grad at kunne aflæses af regnskaberne.

Den 33-årige investor omsatte i 2021 for mere end 147 millioner kroner i selskabet Blazar ApS, som han ejer 25 procent af. Og selvom årets resultat ender i et underskud på 42 millioner kroner, er løven godt tilfreds.

Det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor underskuddet betegnes som 'forventeligt' på grund af virksomhedens lange række af investeringer i 'fremtidig vækst'.

Eksplosiv vækst

Meget tyder da også på, at Christian Arnstedt og den øvrige ejerkreds i Blazar ApS, der blandt andet tæller Arnstedts forretningspartnere Pascar Sivam og Vasilij Brandt, kan sove roligt om natten.

Blandt de selskaber, løven har købt sig ind i, er for eksempel Moonboon, der sælger baby-udstyr. Virksomhedens omsætning er ifølge seneste regnskab vokset fra syv millioner kroner i 2020 til 45 millioner kroner i 2021.

Også solbrille-virksomheden MessyWeekend er på vej i den rigtige retning med et underskud på 3,9 millioner for 2021, der således er blevet en million kroner mindre sammenlignet med 2020.

Christian Arnstedt investerede i virksomheden Moonboon gennem 'Løvens hule'. Pr-foto

Historisk overskud

Christian Arnstedt har dog ikke kun brugt penge i 2021. Han har også selv hentet investorer og udvidet ejerkredsen i Blazar ApS med både Vækstfonden og Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, der lader til at have postet en del penge i selskabet.

Således kan Arnstedt fejre et historisk overskud i sit holdingselskab Arnstedt Holding ApS på hele 39,7 millioner kroner. Til sammenligning havde selskabet i 2020 et underskud på 178.470 kroner.

Også egenkapitalen i selskabet er eksploderet fra 2,1 millioner kroner i 2020 til 41,8 millioner kroner i 2021.

Foruden Christian Arnstedt var løverne i den seneste sæson af 'Løvens hule' Jacob Risgaard, Mia Wagner, Jesper Buch og Jan Lehrmann. Sidstnævnte meddelte for nylig, at han trækker sig fra programmet. Foto: Per Arnesen/DR

Christian Arnstedt har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at meningen med at udvide ejerkredsen var at få pengene ud at arbejde i Danmark.

'Det er penge, som vi får ind i virksomheden, som skal give vækst og nye arbejdspladser. Meningen med det er at kunne styrke vores brands som Nordgreen Ure og få dem ud på flere eksportmarkeder i Europa, USA og Asien'.

'Vi er rigtig glade for nu at komme i familie med hæderkronede danske brands som Tivoli, Fritz Hansen, Royal Unibrew m.f. Pengene kommer i stor grad til at blive brugt til at ansætte medarbejdere i Danmark', skrev han i den forbindelse i en sms.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Arnstedt til denne artikel, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

