Hitter med Christopher-film: Havde forventet dårlige anmeldelser

Paw Henriksen spiller rollen som skipper i det nyslåede Netflix-hit 'A Beautiful Life'. Han er ikke overrasket over, at nogen kritiserer den, for sådan er det altid. 'Filmen ved, hvad den vil', siger han

Anmelderne er bestemt ikke begejstrede, men publikum både i Danmark og globalt har vist sig at være så vilde med den danske Netflix-film 'A Beautiful Life', at den nu er strøget helt til tops på den globale hitliste over mest sete film på Netflix.

Det fejrede hovedpersonen i filmen, sangeren Christopher,ved at sprøjte med bobler i sin have, hvilket han dokumenterede på Instagram.

Men resten af castet er selvsagt også lykkelige for succesen.

Det gælder ikke mindst Paw Henriksen, der spiller skipper i filmen - Christophers figur Elliot Winthers fiskerchef.

- Det er sjovt, for jeg fik i hvert fald en hilsen fra noget familie, som jeg ikke har set i lang tid. De havde lige lagt mærke til filmen, og det var skægt, for de vidste ikke, at jeg var med. Man kan godt mærke, den går rundt i verden, siger Paw Henriksen til Ekstra Bladet.

Pae Henriksen og Christopher spiller chef og menig medarbejder på en fiskerbåd. Men pludselig bliver førstnævnte popstjerne. Foto: Emilia Staugaard/Netflix

- Det er jo noget ret nyt, at man via f.eks. en Netflix-film som skuespiller kan nå ud til hele verden i en dansk film. Hvordan er det?

- Af samme årsag ved jeg det faktisk ikke. Om det har nogen som helst indvirkning (på karrieren, red.) eller om det bare er sjovt, at den kommer godt rundt og at familie, jeg har rundt omkring i verden, finder ud af, at det er andet end teater, jeg laver, siger skuespilleren, der tidligere har råbt op om manglende roller til ham i skuespillerbranchen.

- Men det giver vel en muligheder som skuespiller, man ikke havde tidligere. Håber du ikke på, at en eller anden instruktør fra udlandet ringer og vil have dig med i sin film?

- Altså, det ville da være dejligt, men det er ikke noget, jeg kalkulerer med. Men det ville være velkomment.

Paw Henriksen og Frederikke Harms har tre børn sammen - en dreng på fem og tvillingepiger født i 2021. Foto: Linda Johansen

Filmen er ærlig

Streamerne er altså qua dens fornemme topplacering på den globale Netflix-hitliste tilsyneladende glade for 'A Beautiful Life', mens en del anmeldere som tidligere nævnt har vendt tomlen nedad og har kaldt filmen for klichéfyldt og kedelig.

Men det var forventeligt, siger Paw Henriksen i dag.

- Altså, lige præcis med denne her, så var jeg stensikker på, at det nok skulle give dårlige anmeldelser. De skulle nok finde et eller andet, der var forkert. Men filmen er jo egentlig ret ærlig omkring, hvad den vil, påpeger han.

Hans 16 år yngre kæreste, Frederikke Plank Harms, er imponeret over sin helt egen Netflix-stjerne derhjemme.

- Jeg er meget stolt af ham, siger hun ved hans side.

- Du er ikke bange for, at han bliver taget væk fra dig og skal arbejde mange måneder i træk i udlandet, som vi ser, at mange populære danske skuespillere med succes i udlandet gør?

- Overhovedet ikke, siger Frederikke Harms med et smil.

- Så tager hun jo bare med!, indskyder Paw Henriksen og får et kærligt blik fra Frederikke Harms.