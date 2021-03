Hjælp på vej til Britney

To kongresmedlemmer vil have gransket værgeordningen i lyset af 'Framing Britney Spears'-dokumentaren

To amerikanske kongresmedlemmer, Matt Gaetz og Jim Jordan, kommer nu sangerinden Britney Spears til undsætning.

De kræver således en høring, der skal kulegrave reglerne for den eksisterende værgeordning og bruger Britney Spears, der har haft sin far som økonomisk værge siden 2008, som eksempel:

'Det mest slående eksempel er den multiplatinvindende artist Britney Spears', lyder det fra kongresmedlemmerne, der kalder faderens motiver 'tvivlsomme'.

Kommer Britney til undsætning

De har derfor nu skrevet til formanden for juridiske anliggender i Repræsentanternes Hus og krævet en høring vedrørende den eksisterende værgeordning.

Gaetz fortæller til TMZ, at han vil invitere Britney Spears til Washington for at fortælle om sine oplevelser, og at det var den heftigt omtalte 'Framing Britney Spears'-dokumentar, som han kalder 'alarmerende og uretfærdig', der fik ham på sporet.

Foto: Ritzau Scanpix

Afviser pure

At to kongresmedlemmer blander sig, har nu fået Britney Spears' far, Jamie Spears, på banen, og gennem sin advokat, Vivian Thoreen, afviser han pure, at der er noget 'tvivlsomt' i gang.

Her lyder det i stedet, at hele værgeordningen er til for at beskytte sangerinden, ligesom Thoreen fortæller, at Britney og hendes advokater har haft en stemme over årene, så det hele ikke har været styret af værgen.

'Britneys værgeordning blev også håndteret af en professionel, privat forvalter sammen med hendes far indtil tidligt 2019. På det tidspunkt anmodede Britney via retten om, at hendes far blev eneforvalter af hendes økonomi. Hendes personlige anliggender ledes ikke af hendes far, men af en privat, professionel forvalter', siger hun med sidstnævnte henvisning til begrebet 'conservator of the person', der beskriver en værge med adgang til en persons lægejournalister og andet privat.

Britney Spears har flere gange forsøgt at få fjernet sin far som formynder. For tiden deles værgeordningen mellem Jamie Spears og virksomheden Bessemer Trust. Efter dokumentaren 'Framing Britney Spears' har sangerindens kæreste Sam Asghari offentligt kaldt Jamie Spears for en 'idiot'.

Senest i februar 2021 slog retten fast, at Jamie Spears skal dele magten som sin datters økonomiske værge med Bessemer Trust. Britney Spears har givet udtryk for, at hun ikke har noget imod at have en værge. Det skal bare ikke være hendes far.