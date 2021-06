'Hjem til gården'-finalist: Klar på mere tv

I 2020-udgaven af TV2-programmet 'Hjem til gården' måtte Jesper Holmgaard se sig slået i finalen af Kasper Gregersen.

Mens Kasper Gregersen netop har været aktuel i 'Prince Charming', har vi ikke set noget til 36-årige Jesper på skærmen, men det bliver der muligvis lavet om på i fremtiden.

- Jeg kunne godt finde på at være med i mere tv. Det er bare lige, hvad det lige skal være. Det kan være 'Robinson' eller 'Stjerner i trøjen'. Noget, hvor man er med for at koble fra og bare kan være helt sig selv uden at tænke alt for meget på præmien, fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham til Reality Awards.

- Lige nu passer jeg bare mit arbejde og laver ikke så meget andet. Alt er egentlig bare tilbage ved det gamle, siden jeg kom hjem efter programmet, fortsatte han.

Se hele interviewet med Jesper øverst, hvor han også fortæller, hvorfor han tror, at der ikke kommer flere sæson af 'Hjem til gården'.

