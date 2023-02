Hjemme efter kæmpe eventyr: - Jeg elsker det

Lørdag aften skulle den danske filmbranche hylde sig selv til uddelingen af Robert-prisen i København.

Her mødte Ekstra Bladet blandt andre Pilou Asbæk, der kunne fortælle, at han er glad for at være tilbage i Danmark efter længere tid i udlandet.

Herhjemme er han i gang med at filme sin første danske tv-serie længe. Troede han i hvert fald, da interviewet startede.

Langsomt gik det dog op for både skuespilleren og journalister, at han faktisk har været med i danske produktioner siden 'Borgen', men ikke desto mindre er han glad for at være tilbage i Danmark.

- Jeg har været rigtig meget i udlandet den seneste tid. Det har været fantastisk og et kæmpe eventyr, siger Pilou Asbæk, der har lavet en række film i USA de seneste år.

40-årige Asbæk kalder det vildt at tage en så lang pause fra danske produktioner.

- Jeg kan mærke, at udlandet er en slags fatamorgana, du prøver på at jagte, fordi du tror, du har set, at du gerne vil have det. Men jeg elsker det, og jeg synes, det er sjovt. Rent økonomisk kan det også bedre betale sig.

Familien rejser med

De mange udenlandske jobs betyder dog ikke, at skuespilleren har været nødt til at undvære familien.

Hans hustru, Anna, og deres datter, ti-årige Agnes, rejser nemlig med hele verden rundt, siger han og fortæller, at de både har været i USA og Kina - og måske tager et smut til Prag i et halvt år inden længe.

Her modtager datteren hjemmeundervisning, og det fungerer godt, mener Pilou, der dog er opmærksom på, at det kan koste på det sociale at hive et barn ud af skolen i længere perioder ad gangen.

- Men så flyver vi folk ned til hende. Sådan er det, siger han.

Pilou Absæk fortæller, at det er en serie til Viaplay, han i øjeblikket er i gang med at filme, ligesom han senere i år kan opleves i den danske film 'Befrielsen'.

