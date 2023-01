Hjemme igen: Har et stort ønske

Efter flere dages indlæggelse er Leo fra Leo og Susi hjemme igen og for at få tiden til at gå, har han et stort ønske

Leo Nielsen, der er kendt som den ene halvdel af den musikalske duo Sussi & Leo, var i længere tid indlagt med tarmslyng, men nu er han igen vendt hjem til Sussi.

Efter at have optrådt i 51 år skal han vænne sig til at blive hjemme, når Sussi er ude og spille med den ny musikalske opsætning 'Sussi og drengene'. Efter indlæggelsen kunne Leo nemlig fortælle, at han har valgt at indstille karrieren.

Til TV 2 Nord fortæller Leo, at det bliver svært at få tiden til at gå, når han ikke længere kan tage med ud og optræde. Dog har Sussi lovet ham en hund, og helst gerne en stor grand danois, der kan underholde ham.

Sygdommen har taget på Leos stemme, og derfor kan han ikke længere tage med ud og spille, men selvom han er gået på pension, så kommer Leo bestemt ikke til at kede sig.

Annonce:

- Jeg har så mange andre ting, så det er ikke fordi, jeg kommer til at kede mig. Jeg har et par computerprogrammer og nogle computerspil, jeg gerne vil i gang med. Og så har jeg nogle romaner, jeg skal få til at hænge sammen, siger han til Mediet.

Ikke første gang

Leo skal fortsat tage sin medicin og løbende kontrolleres for at holde styr på den tydeligt svækkede Leo Nielsens tilstand. Ifølge Se og Hør har han endda fået en sygeseng med hjem fra kommunen.

Det er ikke første gang, Leo har kæmpet med helbredet. Tre gange på en måned fik hun at vide, at hendes ægtemand ville miste livet. Tre gange trodsede han lægernes forudsigelser. Tilbage i 2016 brækkede han hoften i en ulykke, og siden har han stort set været plaget af smerter fra operationssåret.

Her er han i sygesengen på hospitalet. Foto: PRIVATFOTO

Ekstra Bladet besøgte i sommeren 2020 Sussi og Leo på deres landsted i Nordjylland, hvor Sussi fortalte om, hvordan hun holder sig så godt. Læs interviewet og se billederne her.

Du kan også eksklusivt se en topløs billedserie af Sussi fra hendes 50-års fødselsdag her.

Guide til gode tarme: Michaels mave driller

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bubber var i swingerklub da han optog tv-programmet 'Danmark ifølge Bubber'. Hør ham fortælle om den oplelvelse i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app