Hjertet bløder for Ukraine: Sindssygt folkemord

Det meste af verden har i den seneste tid fulgt chokeret med i, hvad der foregår i Ukraine, hvor russiske tropper i sidste uge invaderede nabolandet.

Også den tidligere danske jægersoldat B.S. Christiansen har fulgt godt med i nyhedsstrømmen, og selvom han har oplevet lidt af hvert i de 69 år, han efterhånden har levet, så er han også rystet.

Det fortalte han tirsdag aften, da Ekstra Bladet mødte ham til premiere på filmen 'The Batman'.

- Det er jo sindssygt. Mit hjerte bløder for Ukraine, og befolkningen lider. Det er helt vildt, lød det fra B.S. Christiansen, inden han fortsatte:

- I øjeblikket er vi alle vidne til et folkemord, fordi der er en gal mand med en gal stab, der ikke kan forstå, hvad demokrati er. Så lige nu handler det om, at vi alle står sammen og virkelig støtter og bakker op, hvor vi kan. Men det er jo vildt, at vi lige nu er vidne til et overgreb og folkemord. Det har jeg det virkelig svært ved.

- Hvad var din første tanke, da det hele brød ud?

- Jeg er jo gammel elitesoldat, så jeg har mine egne tanker, men dem holder jeg lidt for mig selv, sagde han og kommenterede kontrasten mellem krigens rædsler og det faktum, at han - og en række andre - var på vej ind for at sætte sig i et biografsæde og nyde en film.

- Det påvirker mig da ... men livet skal gå videre. Men det eneste, vi kan gøre, er at støtte, og det synes jeg også, at man gør. Vi skal virkelig steppe op. Vi kan ikke bare sidde og se til.

B.S. Christiansen havde taget børnene med i biografen tirsdag aften. Foto: Jonas Olufson

B. S. Christiansen fortalte, at han har gjort sit for at hjælpe.

- Men det vigtigste er, at man skal lytte til de organisationer, der gør det, så vi ikke skaber en pukkel. I øjeblikket - tror jeg - handler det om at støtte de store organisationer, men alle, der gør noget, gør jo noget godt, sluttede B.S. Christiansen og understregede, at han er glad for det danske medlemskab af Nato.

