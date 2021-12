Hjulmand skal opereres

Den danske landstræner skal under kniven i morgen

Den succesrige danske landstræner, Kasper Hjulmand, ankom onsdag aften til 'De største øjeblikke' på TV 2 med et sæt krykker til at hjælpe sig.

Det skyldtes ifølge Hjulmand, at han havde haft et uheld under en badmintonkamp.

- Jeg har spillet badminton og revet min akillessene over, lød den smertefulde melding.

Uheldet skete i lørdags.

- Jeg skal opereres i morgen, så håber jeg, at det bliver lidt bedre, men det kommer til at tage tid, fortsatte han.

Selvom han så lidt anstrengt ud ved snakken om skaden, så bevarede han optimismen.

- Der er mange ting, der kan lade sig gøre, når man sidder ned, lød det med et glimt i øjet.

