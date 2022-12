Højgravid skuespiller i opråb: - Det håber jeg fandeme ikke

Sofie Jo Kaufmanas mener ikke, at hendes momentum og store aktuelle succes i karrieren risikerer at lide skade, fordi hun er gravid og er på barsel. Folk er gode til at frygte det, men det kunne være dejligt at få ændret, fortæller hun

Sofie Jo Kaufmanas har været her, der og allevegne på dansk tv og i biffen i år, hvor hun bl.a. har brilleret i op til flere film og som panelmedlem i 'Hvem holder masken?'.

Tidligere har hun også gjort en god figur i koncepter som 'Stormester', 'Sjit Happens', 'Klassen' og meget mere.

Hun har momentum. Hun har fået en skuespillerkarriere op at stå. Alt kører på skinner. Og så er hun gravid.

Det skal dog ikke forhindre hende i at drive succesen videre, når først hun har født, haft barsel og kommer tilbage i manegen, for hun kan ikke se, at graviditeten har ændret eller skal ændre noget i forhold til karrieren.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi forsigtigt hører til hendes tanker omkring graviditet kombineret med en karriere, der nærmest lige var stukket af.

- Det håber jeg fandeme ikke, at det har. Det er et sjovt spørgsmål, og folk er gode til at frygte det, så det kunne være dejligt, hvis man kunne ændre lidt på det. Det behøver ikke bremse noget. Der er 1000 milliarder kvinder, der har født børn gennem årene, lyder opråbet i svaret, der fortsætter:

- Vi skal holde op med at se på kvinder som nogen, der ikke kan noget, når de har fået et barn. Og så skriver og producerer jeg selv mange af de ting, jeg laver. Så forhåbentlig føder jeg ikke et barn og mister talentet, griner Sofie Jo Kaufmanas.

Foto: Emil Agerskov

Morgenkvalmen er væk

Hendes graviditet er gået stort set problemfrit, fortæller hun.

- Det går skidegodt, du. Der er ikke så meget at sige til det. Det er første gang, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente.

- Ingen morgenkvalme og de sædvanlige 'komplikationer'?

- Det er gået væk, heldigvis. Jeg føler mig bare meget heldig. Lige nu er det bare meget sjovt.

Højgravide Sofie Jo dukkede op på den røde løber til premiere på 'Elsker dig for tiden', hvor hun medvirker. Foto: Emil Agerskov

Lortebleer er 'lækre'

Hun ser frem til bleskift og barneskrål.

- Jeg glæder mig bare skidemeget. Der er da ikke noget så lækkert som en lorteble! Det bliver da bare fedt, fortæller hun, og erklærer samtidig, at hun har god støtte hjemme i privaten:

- Min kæreste (Alexander, red.) glæder sig. Han er faderen. Og som altid skal man jo være gode til at hjælpes ad. Jeg tror, han glæder sig, lyder det.

Sofie Jo Kaumanas er pt. højaktuel i filmen 'Elsker dig for tiden', der havde gallapremiere mandag aften i Imperial i København.