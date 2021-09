Herhjemme er hun mest kendt som 'hende den sjove' med talent for revy, satire og muntre tv-roller.

Men det ændrer sig formentlig snart for 43-årige Berlin, der har en større rolle i filmen 'Triangle of Sadness', der er instrueret af Ruben Östlund.

Östlund er nemlig ingen 'hr. hvem-som-helst'. Han har tidligere har vundet Guldpalmen for filmen 'The Square, der havde danske Claes Bang i hovedrollen.

Med på rollelisten sammen med Vicki Berlin er verdensstjernen Woody Harrelson.

At det har været en stor oplevelse at filme med den amerikanske stjerne, lægger Berlin ikke skjul på.

- Det er nogle oplevelser, hvor man bare tænker: Hold da kæft, hvor er jeg heldig, at jeg får lov til at prøve det. For en skuespiller er det bare en kæmpestor ting at få lov at prøve, og så har jeg tilmed spillet sammen med Woody Harrelson. Det var ret stort, og jeg må indrømme, at jeg lige måtte knibe mig selv i armen et par gange undervejs, siger Vicki Berlin til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Når man lige var kommet over det der med at være starstruck, så var han bare megasød og en super god kollega. Samtidig var han også en virkelig festlig fyr, må man sige.

Vicki Berlin og ægtemanden, filminstruktør Nikolaj Tarp, på den røde løber i Imperial-biografen lørdag, hvor der var gallapremiere på den nye, danske familiefilm 'Forsvundet til Halloween'. Foto: Linda Johansen

Hvad skal der ske nu?

- Jeg indspillede sidste år i Grækenland og Sverige, og filmen har premiere i Cannes til maj, så der skal jeg ned og gå på den røde løber. Det bliver en kæmpe oplevelse. Det der med at gå på den røde løber i Cannes, det er der meget få skuespillere, der kommer til at opleve.

Hvad håber du, det kan føre med sig?

- Jeg kan godt lide at lave teater og sjove ting, men jeg håber helt klart, at det her vil føre nogle flere tv- og filmroller med sig. Det sjove og muntre er fint, men jeg vil også gerne have noget mere alvor og dybde i mit arbejde.

Skal du til udlandet igen?

- Ja, jeg har i hvert fald fået en agent i London, så vi må håbe, det fører noget med sig. Den her film er jo international og kommer til at blive set i hele verden, så det bliver meget spændende.

'Triangle of Sadness' foregår på en luksusyacht, hvor Woody Harrelson spiller kaptajnen, og Vicki Berlin spiller rollen som skibets chefstewardesse. Filmen har endnu ikke fået en dansk premieredato.