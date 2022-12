Holder børnene væk fra rampelyset

Æblet faldet ikke langt fra stammen - og så alligevel gør den.

Ellen Hillingsø, der lige nu er aktuel i julekalenderen 'Tinka og Sjælens spejl, har to børn der begge er vokset op med en kendt mor, men ingen af dem har planer om at gå samme vej.

Det fortæller skuespillerinden til BILLED-BLADET.

- De har ikke lavet noget skuespil, og jeg har også holdt dem lidt væk fra det. Det er virkelig hårdt arbejde, og man har måske nogle drømme, man ikke får indfriet, fortæller Ellen Hillingsø til mediet, og tilføjer, at hvis børnene alligevel ønsker at prøve kræfter med skuespil, så vil hun støtte deres beslutning og bakke dem op uanset hvad.

Ellen Hillingsø har datteren Anna på 18 år og sønnen Thomas på 19 år sammen med ægtemanden Christoffer Castenskiold. Datteren går på gymnasiet og sønnen går på højskole.

